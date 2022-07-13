Виставку Міжнародного конкурсу карикатур презентували в Ужгороді

Перед головпоштою в Ужгороді на один день, 13 липня, розклали виставку Міжнародного конкурсу карикатур. За словами організатора, автора проєкту, пресофіцера Ротарі-клубу «Одеса-Ришельє» Олександра Федорова, на ній 45 художників із 12 країн світу, які загалом представили понад 300 робіт.

— В березні мені подзвонив один наш одеський художник і сказав, що в наш час рука не піднімається малювати одеські заходи і сходи сонця та мальовничі вулички, — розповів Олександр Федоров. — Тоді я запропонував йому намалювати щось на тему війни. В мене є досвід організації конкурсу карикатур на тему творів Михайла Жванецького і я запропонував Всесвітньому клубу карикатуристів та Клубу одеських карикатуристів організувати цей міжнародний конкурс. На волонтерських засадах ми розіслали запрошення по всьому світу. Сказали, що потім ми відзначимо кращі роботи, але тепер всі фінанси йдуть на війну. Тому всі ці роботи виконані на волонтерських засадах. В перші 2 тижні було близько 80 робіт, а на сьогодні 45 авторів із 12 країн прислали близько 300 робіт.

Першу виставку, за словами Олександра Федорова, організували 6 травня у Всесвітньому клубі одеситів, потім приєднався Миколаїв в особі Ротарі-клубу Одеса-Миколаїв та Тетяни Чичкалюк і виставка поїхала містами України. З експозицією вже встигли ознайомитися у Миколаєві, Києві, Коблево, Чернігові, Івано-Франківську, Коломиї, Львові, Тернополі, Луцьку та Рівному та станції імені Вернадського в Антарктиді — загалом у 14 містах України. Відтак приїхали в Ужгород на запрошення Ротарі-клубу Ужгород.

Далі експозиція поїде до Словаччини.

Varosh

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