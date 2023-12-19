Вистачить на дрон та комплектуючі: понад 90 тис. гривень зібрав цьогорічний Парад Миколайчиків

Вже 29-й рік поспіль в Ужгороді відзначається один з найяскравіших грудневих фестивалів — парад Миколайчиків. Традиційно в цей день Миколайчики дарують містянам мандарини та цукерки, співають новорічні пісні та колядки.

Цьогоріч Миколайчики мали на меті ще одну благородну справу— збирали фінансову допомогу для ЗСУ. Їм вдалося зібрати суму у розмірі 94,050 грн, цих коштів вистачить на дрон та його складові.

«Цього року парад пройшов одразу в двох напрямках краю. Студенти УжНУ разом із Закарпатським народним хором поїхали в Хуст, Виноградів, Мукачево, Солочино, Перечин та Ужгород. У другий маршрут поїхав Іршавський хор. Він побував у Греблі, Іршаві, Білках, Імстичові, Довгому , Кушниці , Керецьках», — розповідає Олександр Шершун, помічник Святого Миколая.

Попри дощ, на заході панувала казкова атмосфера і святковий дух.

«Враження від параду дуже позитивні, коли їхала, то не очікувала, що настільки все сподобається. Не шкодую ні про одну потрачену хвилину, тільки малесенький недолік—довго їхали, але це компенсується новими знайомствами та весело проведеним часом. Безумовно, хотіла би взяти участь ще раз в такому заході. Найбільше сподобалося відвідування нових місць, атмосфера свята та реакція оточуючих, особливо їхня радість та усмішки, коли ми пригощали їх солодощами та співали пісні», — поділилася Оксана Вайдич, студентка факультету іноземних філологій.

«Радію, що взяв участь у цьому заході. Я подарував позитивні емоції дітям та отримав їх навзаєм. Єдиний мінус — ми не їздили у школи, дитячі будинки та лікарні. Робіть добро і воно обов’язково вам повернеться», — додав Володимир Базилевич, студент факультету інформаційних технологій.

До того ж, вперше на святі був встановлений рекорд у номінації «Найбільша борода Святого Миколая». Довжина бороди становить 6 метрів та 22 сантиметри. Її зшив Іван Штефаньо, учасник параду Миколайчиків, котрий виконував роль Святого Миколая. Досягнення внесли до книги рекордів Закарпаття. Такі нововведення будуть запроваджувати і в наступному році, запевняє керівник параду Олександр Шершун.

Валерія Мацола, студентка відділення журналістики УжНУ, для Varosh

Фото — Аня Семенюк

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