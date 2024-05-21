Випускників вишів Закарпаття запрошують вчителювати у невеликі містечка та села

Молодь Закарпаття запрошують стати учасниками стипендіальної програми «Навчай для України», яка передбачає роботу вчителем у сільській школі впродовж одного-двох років. Подавати заявку на участь у проєкті можна до 2 червня.

Національне дослідження якості освіти PISA за 2022 рік показало значний розрив в освіті учнів сіл та великих міст. Зокрема йдеться про те, що учень із сільської місцевості відстає у знаннях з математики на 4,5 роки у порівнянні з однолітками з міста. Аби змінювати ситуацію, організація «Навчай для України» залучає вмотивовану молодь до вчителювання у школах малих населених пунктів.

Наразі відкритий прийом заявок на програму. Учасники змінюють місце проживання,впродовж одного або двох років вчителюють у селі чи маленькому містечку, організовують позакласні активності та реалізовують проєкти для дітей і громади. Також вони отримують спеціалізоване навчання, зарплату вчителя та лідерську стипендію від організації, яка покриває витрати на проживання під час проходження програми.

Наявність профільного педагогічного фаху для участі в програмі не є обов’язковим. Перед початком роботи у школі всі учасники проходять навчання у Літньому інституті — це 5 тижнів інтенсивної підготовки, яка включає теоретичні та практичні заняття для розвитку лідерських навичок і вчительської майстерності. Протягом всього часу вчителювання учасників підтримують ментори.

Хто може долучитися?

Для того, аби стати учасником програми від «Навчай для України», потрібно:

мати ступінь бакалавра або магістра будь-якої спеціальності станом на 1 вересня 2024 року (не обовʼязково фах педагога);

мати хороше знання одного зі шкільних предметів (потрібно буде пройти тест);

бути готовим на час програми переїхати до маленького села чи містечка;

«Наша мета — створити середовище, де кожна дитина може реалізувати свій потенціал, незалежно від місця народження чи проживання, а також попри війну. «Навчай для України» шукає вмотивованих людей, які не лише навчатимуть дітей, але й стануть для них прикладом у формуванні майбутнього. Війна безпосередньо впливає на освітні процеси, поглиблює нерівність та створює додаткові перешкоди для дітей у доступі до якісної освіти, тому ще більш важливою стає наша місія сприяти позитивним змінам у сфері освіти, залучаючи молодь до активного вирішення цих проблем», — пояснює очільниця організації «Навчай для України» Оксана Матіяш.

Програма діє з 2017 року і за цей період охопила понад 15 тисяч дітей. У межах програми вдалося залучити до співпраці 38 українських шкіл у Київській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Одеській та Львівських областях. За словами учасників, програма «Навчай для України» — це не лише про зміни в житті учнів, а і про розвиток них самих – про нове середовище, нетворкінг і вплив на освіту.

У межах попереднього набору вдалося набрати 33 учасники, серед яких — випускники топових навчальних закладів України, проєкт-менеджери корпорацій та ІТ компаній, дизайнери, журналісти та працівники міжнародних організацій.

«Я «Навчаю для України». Як будь-яка творча людина, я думаю, що впродовж свого життя буду задумуватися щонайменше над двома питаннями. Перше: а може ну його, і в село? Друге: може, ну його, і піти кудись викладати? І я собі подумав, що я можу виділити рік свого часу для того, щоб пройти одразу ці два досвіди і на все життя закрити це питання. Я думаю, що участь в програмі «Навчай для України» — це крута можливість стати корисним в Україні під час війни. І тримати за руку це покоління дітей війни, поки вони формуються», — каже Данило Гайдамаха, учасник програми 2023-2024 років, який викладає історію та мистецтво у Гребінківському ліцеї.

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«Навчай для України» — громадська організація, яка входить до глобальної мережі організацій Teach For All, що об’єднує партнерів у 61-й країні світу. Усі члени мережі працюють для того, щоб діти мали доступ до освіти, підтримку та можливості формувати краще майбутнє для себе і своєї країни.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані організацією “Навчай для України”

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