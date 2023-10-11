“Випалковість”: поетичний артбук, музичний альбом та кліп презентували в Ужгороді

Харківський поет і музикант, координатор Харківської резиденції “Слово” Іван Сенін випустив музично-поетичний проєкт «Випалковість», який об’єднав у собі поетичний артбук, музичний альбом і кліп на ключову композицію, який основано на ілюстраціях до самої збірки. Презентація проєкту відбулась у приміщенні Обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Ф.Потушняка.

Працювати над збіркою поет почав у лютому минулого року, однак через початок війни змушений був відкласти роботу на рік. За цей час змінилася і сама збірка, яка зрештою переросла у цілий проєкт. Аудіоальбом та відеокліп «вшиті» у друкований примірник.

— Серед всього, про що хотілося сказати раніше, залишилося лише головне, що утворило собою цілісну концептуальну історію. Історію, де одночасно поруч прекрасне і жахливе, щастя і розпач, героїчне і підле, здобутки і втрати. Історію про нас і наше сьогодення, в якому кожен залишає свій випалковий слід, – такими словами характеризує збірку Іван Сенін.

Над проєктом працювали мисткиня Діна Чмуж, музикант Олександр Раєв, відеохудожник Денис Беляєв та видавець Олександр Савчук. Перекладом текстів на англійську займалась Анна Курусь, а письменник Сергій Жадан написав змістовну післямову для книги.

Проєкт має ще й волонтерську складову, оскільки весь отриманий прибуток з продажу буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України.

Varosh,

Фото надані Іваном Сеніним

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.