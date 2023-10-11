Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

“Випалковість”: поетичний артбук, музичний альбом та кліп презентували в Ужгороді

11 Жовтня 2023 55

Харківський поет і музикант, координатор Харківської резиденції “Слово” Іван Сенін випустив музично-поетичний проєкт «Випалковість», який об’єднав у собі поетичний артбук, музичний альбом і кліп на ключову композицію, який основано на ілюстраціях до самої збірки. Презентація проєкту відбулась у приміщенні Обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Ф.Потушняка.

Працювати над збіркою поет почав у лютому минулого року, однак через початок війни змушений був відкласти роботу на рік. За цей час змінилася і сама збірка, яка зрештою переросла у цілий проєкт. Аудіоальбом та відеокліп «вшиті» у друкований примірник.

Vypalkovistj1

— Серед всього, про що хотілося сказати раніше, залишилося лише головне, що утворило собою цілісну концептуальну історію. Історію, де одночасно поруч прекрасне і жахливе, щастя і розпач, героїчне і підле, здобутки і втрати. Історію про нас і наше сьогодення, в якому кожен залишає свій випалковий слід, – такими словами характеризує збірку Іван Сенін.

Над проєктом працювали мисткиня Діна Чмуж, музикант Олександр Раєв, відеохудожник Денис Беляєв та видавець Олександр Савчук. Перекладом текстів на англійську займалась Анна Курусь, а письменник Сергій Жадан написав змістовну післямову для книги.

Vypalkovistj2

Проєкт має ще й волонтерську складову, оскільки весь отриманий прибуток з продажу буде спрямовано на підтримку Збройних Сил України.

Varosh,

Фото надані Іваном Сеніним

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — FacebookInstagram та Тelegram.

0 #
# Іван Сенін # музика # поезія # презентація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Закарпатський центр підготовки до національного спротиву підготував перший випуск

Ужгородський гурт Halfscissors випустив новий альбом “Away”

Нобелівський лаурет, угорець Ференц Краус скерує частину грошової нагороди на підтримку школи на Берегівщині

Працьовита Україна: новий стінопис створили молоді волонтери у Ясінях