“Виняткова за щільністю”, — КМВА. Вночі Київ потрапив під щільну ракетну атаку

Вночі росія здійснила комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. У столиці близько 3:00 пролунала низка вибухів. Уламки впали у кількох районах столиці, зокрема на територію зоопарку. Це був восьмий повітряний напад на Київ із початку травня.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, система ППО України збила усі ракети, включно з шістьма надсучасними російськими аеробалістичними ультразвуковими ракетами “Кинджал”.

Міський голова Києва Віталій Кличко о 03:25 написав, що кілька вибухів пролунали у Соломʼянському районі міста. А в Шевченківському районі на територію зоопарку впали уламки ракети.

Очільник міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив: «Ракетна атака… Вона була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість атакувальних ракет за найкоротший проміжок часу».

Голова КМВА стверджує, що даних про поранених немає, але мер міста Віталій Кличко вночі під час атаки повідомляв про трьох потерпілих в Соломʼянському районі. Там загорілась будівля в 200 кв. метрів і автомобілі.

Падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження у Солом’янському районі — сталося загоряння нежитлового приміщення та кілька автомобілів. Пожежу вже ліквідували.

Varosh,

Фото: ДСНС України та канал Андрія Цаплієнка в Телеграмі

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