Вихідні в Ужгороді: що, де, коли

У вихідні дні у багатьох містян постає питання, як найкраще провести час цікаво і з користю, аби набратися сил на наступний робочий тиждень.
Ми підготували для вас підбірку подій та заходів, запланованих в обласному центрі на 27-28 січня 2024.
Ознайомлюйтеся й обирайте, який з них вам більше до душі і який би ви хотіли відвідати.
«Качка» – яскрава вистава Донецького драмтеатру в жанрі «театральний екшн» за п’єсою Марти Гушньовської. Це повчальна і дотепна постановка, яка прийдеться до вподоби глядачам різного віку.
Час: 12:00
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12)
Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/events/vistava-kachka-uzhgorod.
Нейрографіка — прекрасний інструмент, який перебуває на межі арттерапії та психології. І цей метод уже довів свою ефективність навіть на наших особистих прикладах.
Час: 14:00
Локація: Cake Studio by Marianna (Ужгород, Капушанська, 134).
Оплата: вільний донат.
Раєстрація за посиланням: https://www.facebook.com/share/p/1FcDs3vkzKD4JNHs/?mibextid=WC7FNe.
У виставі «Тут жили поети» об’єдналися музика, пластика тіла, стримані костюми та вірші сучасних українських поетів – Макса Грабовського, Максима Чумака, Валерії Суботіної (Нави) та Альони Васильченко. Розробка пластики відбувалася за участю режисерки Наталії Каспшишак (дистанційно зі США) у кооперації з акторами театру. Режисерка, художниця, авторка музичного оформлення вистави – заслужена артистка України Людмила Колосович.
Час: 18:00.
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).
Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/events/tut-zhili-poeti-uzhgorod.
Лео Е.Манн – сучасний драматург, який мешкає в Парижі. Проте історія, яку він розповів у “Спадкоємці”, може відбуватися в будь-якій країні, в будь-якій родині. Це вистава про справжні людські цінності – про дружбу, кохання, вірність. Адже життя швидко минає, тому треба навчитися цінувати кожну мить, даровану долею. Берегти тих, хто поруч. Турбуватися про них. Вчасно робити вчинки. І не робити того, про що будеш шкодувати все життя.
Час: 19:00
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).
Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/spadkoyemec-27-01-24.
Одна з найвідоміших казок Г.Х.Андерс.ена в інсценізації Євгена Шварца вже понад десять років йде на сцені Закарпатського театру. Неймовірна історія про дружбу, вірність і любов Кая і Герди, мандрівку в холодне царство Снігової Королеви давно вже є незмінним атрибутом зимових свят. У постановці режисера Олександра Саркісьянца задіяна майже вся трупа Закарпатського театру.
Час: 12:00
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).
Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/u-poloni-snigovoyi-korolevi-28-01-24.
Психологиня Олена Пітух проведе психологічну гру “Королівство”, під час якої можна буде зрозуміти, яка життєва стратегія влаштовує саме вас: бути лідеркою, королювати процеси чи навпаки отримувати другорядні ролі?
Відповідні на ці та інші питання можна отримати, зігравши у гру.
Час: 14:00.
Локація: проспект Свободи, 16 (Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка).
Участь безкоштовна, але за реєстрацією: https://forms.gle/4SoFpSqNp7URcgML8.
Кожен учасник виготовить по 3 свічки. Майстер-клас проведе майстриня Вікторія Колька-Симкович.
Час: 14:00.
Локація: Закарпатський музей народної архітектури та побуту, вул. Капітульна, 33а)
Оплата: 200 грн (вартість послуг майстрині).
Кількість місць обмежена.
Запис за номером телефону майстрині: +380 95 907 9693.
Мультфільм сповнений неймовірних пригод, магії та дружби. “Мандрівний замок” вчить про важливість самовідданості, віри в себе та вміння приймати інших такими, які вони є
Завдяки чудовій анімації та захоплюючому сюжету, цей мультфільм стане чарівною подорожжю у світ фантастичних пригод та незабутніх вражень
Час: 15:30.
Локація: Арт-простір Станція Уж (Швабська 9)
Вхід вільний.
Британець Рей Куні є одним із найвідоміших комедіографів сучасності, а його п’єса «Занадто одружений таксист” вже стала світовою класикою. До його найвідоміших комедій належить і «Він, вона, вікно, небіжчик», яка на театральних підмостках часто йде під назвою «№13».
Час: 18:00
Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).
Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/n-13-28-01-24.
Перформанс плейбек-театру
В той час, коли так накриває болем, безсиллям, страхом , злістю від новин чи все всередині завмирає або затихає, плейбекери продовжують грати.
Запрошують на вечір історій, де актори та музиканти імпровізують і створюють дійство на сцені, а будь-хто з глядачів може стати оповідачем
Час: 19:00-21:00.
Локація: плейбек-театр “Станція Уж” (вул.Швабська, 9)
Вхід вільний, реєстрація за посиланням: https://forms.gle/c6enMsaPJD3p1dCu8.
Varosh,
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