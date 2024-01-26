Вихідні в Ужгороді: що, де, коли

У вихідні дні у багатьох містян постає питання, як найкраще провести час цікаво і з користю, аби набратися сил на наступний робочий тиждень.

Ми підготували для вас підбірку подій та заходів, запланованих в обласному центрі на 27-28 січня 2024.

Ознайомлюйтеся й обирайте, який з них вам більше до душі і який би ви хотіли відвідати.

27 січня

Театральна вистава «Качка» Донецького академічного обласного драматичного театру

«Качка» – яскрава вистава Донецького драмтеатру в жанрі «театральний екшн» за п’єсою Марти Гушньовської. Це повчальна і дотепна постановка, яка прийдеться до вподоби глядачам різного віку.

Час: 12:00

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12)

Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/events/vistava-kachka-uzhgorod.

Заняття з нейрографіки «Моє натхнення»

Нейрографіка — прекрасний інструмент, який перебуває на межі арттерапії та психології. І цей метод уже довів свою ефективність навіть на наших особистих прикладах.

Час: 14:00

Локація: Cake Studio by Marianna (Ужгород, Капушанська, 134).

Оплата: вільний донат.

Раєстрація за посиланням: https://www.facebook.com/share/p/1FcDs3vkzKD4JNHs/?mibextid=WC7FNe.

Вистава «Тут жили поети» Донецького академічного обласного драматичного театру

У виставі «Тут жили поети» об’єдналися музика, пластика тіла, стримані костюми та вірші сучасних українських поетів – Макса Грабовського, Максима Чумака, Валерії Суботіної (Нави) та Альони Васильченко. Розробка пластики відбувалася за участю режисерки Наталії Каспшишак (дистанційно зі США) у кооперації з акторами театру. Режисерка, художниця, авторка музичного оформлення вистави – заслужена артистка України Людмила Колосович.

Час: 18:00.

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/events/tut-zhili-poeti-uzhgorod.

Вистава «Спадкоємець» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Лео Е.Манн – сучасний драматург, який мешкає в Парижі. Проте історія, яку він розповів у “Спадкоємці”, може відбуватися в будь-якій країні, в будь-якій родині. Це вистава про справжні людські цінності – про дружбу, кохання, вірність. Адже життя швидко минає, тому треба навчитися цінувати кожну мить, даровану долею. Берегти тих, хто поруч. Турбуватися про них. Вчасно робити вчинки. І не робити того, про що будеш шкодувати все життя.

Час: 19:00

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/spadkoyemec-27-01-24.

28 січня

Вистава за казкою Г. Х. Андерсена «У полоні Снігової королеви» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Одна з найвідоміших казок Г.Х.Андерс.ена в інсценізації Євгена Шварца вже понад десять років йде на сцені Закарпатського театру. Неймовірна історія про дружбу, вірність і любов Кая і Герди, мандрівку в холодне царство Снігової Королеви давно вже є незмінним атрибутом зимових свят. У постановці режисера Олександра Саркісьянца задіяна майже вся трупа Закарпатського театру.

Час: 12:00

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/u-poloni-snigovoyi-korolevi-28-01-24.

Психологічна гра «Королівство»

Психологиня Олена Пітух проведе психологічну гру “Королівство”, під час якої можна буде зрозуміти, яка життєва стратегія влаштовує саме вас: бути лідеркою, королювати процеси чи навпаки отримувати другорядні ролі?

Відповідні на ці та інші питання можна отримати, зігравши у гру.

Час: 14:00.

Локація: проспект Свободи, 16 (Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка).

Участь безкоштовна, але за реєстрацією: https://forms.gle/4SoFpSqNp7URcgML8.

Майстер-клас з виготовлення свічок до свята Стрітення

Кожен учасник виготовить по 3 свічки. Майстер-клас проведе майстриня Вікторія Колька-Симкович.

Час: 14:00.

Локація: Закарпатський музей народної архітектури та побуту, вул. Капітульна, 33а)

Оплата: 200 грн (вартість послуг майстрині).

Кількість місць обмежена.

Запис за номером телефону майстрині: +380 95 907 9693.

Кіноперегляд та обговорення анімаційного фільму “Мандрівний замок” від живого класика світової анімації Хаяо Міядзакі

Мультфільм сповнений неймовірних пригод, магії та дружби. “Мандрівний замок” вчить про важливість самовідданості, віри в себе та вміння приймати інших такими, які вони є

Завдяки чудовій анімації та захоплюючому сюжету, цей мультфільм стане чарівною подорожжю у світ фантастичних пригод та незабутніх вражень

Час: 15:30.

Локація: Арт-простір Станція Уж (Швабська 9)

Вхід вільний.

Вистава «№13» Закарпатського обласного музично-драматичного театру

Британець Рей Куні є одним із найвідоміших комедіографів сучасності, а його п’єса «Занадто одружений таксист” вже стала світовою класикою. До його найвідоміших комедій належить і «Він, вона, вікно, небіжчик», яка на театральних підмостках часто йде під назвою «№13».

Час: 18:00

Локація: Закарпатський обласний музично-драматичний театр (вул. Л. Толстого, 12).

Квитки у касах театру або за посиланням: https://concert.ua/uk/event/n-13-28-01-24.

Перформанс плейбек-театру

В той час, коли так накриває болем, безсиллям, страхом , злістю від новин чи все всередині завмирає або затихає, плейбекери продовжують грати.

Запрошують на вечір історій, де актори та музиканти імпровізують і створюють дійство на сцені, а будь-хто з глядачів може стати оповідачем

Час: 19:00-21:00.

Локація: плейбек-театр “Станція Уж” (вул.Швабська, 9)

Вхід вільний, реєстрація за посиланням: https://forms.gle/c6enMsaPJD3p1dCu8.

Varosh,

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