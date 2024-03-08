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Новини

Встановили й одразу демонтують: металеве серце для збору кришечок в Ужгороді буде проходити процедуру погодження

8 Березня 2024 43

В Ужгороді напередодні встановили конструкцію для збору кришечок у вигляді металевого серця. Позаяк втілили ініціативу у порушення процедури, тепер конструкцію демонтують і вирішуватимуть ситуацію у правовому полі.

Металеву конструкцію у вигляді серця для збору пластикових кришечок на переробку встановили на вулиці Капітульній у сквері Марії Терезії, навпроти Ужгородського греко-католицького кафедрального собору.

Ініціатор акції, керівник Станції заготівлі вторсировини «Проектна, 3» Руслан Шварц у коментарі Varosh розповів, що про встановлення конструкції попередньо домовилися з Мукачівською греко-католицькою єпархією, до відання якої належить територія скверу.

За задумом, металеве серце мало слугувати пунктом збору пластикових кришечок і одночасно як оригінальна фотозона. Всі отримані з переробки від зібраних кришечок кошти організатори обіцяли спрямовувати на підтримку ЗСУ.

Металеве серце для збору кришечок

Металеве серце поблизу Кафедрального собору в Ужгороді демонтують

Оскільки конструкцію було встановлено у межах історичного ареалу, виникло питання щодо законності появи згаданої конструкції. Так, встановлення будь-яких об’єктів у місті, тим паче, якщо йдеться про охоронну історичну зону, у межі якої входить і вул. Капітульна, потребуть відповідних дозволів.

Незабаром встановлення у порушення процедури серце для збору кришечок в Ужгороді демонтують

Меалеве серце мало слугувати пунктом для збору пластикових кришечок

Як пояснив у коментарі Varosh головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський, встановленню будь-якої конструкції у місцях громадського користування має передувати звернення до міської ради, яка й повинна погоджувати втручання.

«Незалежно від того, чи це охоронна зона, чи ні, щоб поставити будь-що у місці, потрібно отримати відповідне рішення виконкому. В документі будуть прописані параметри, що саме заявник буде робити. Якщо вигляд та форма об’єкта потребує погодження в органі охорони культурної спадщини, як це відбувається у разі будь-яких втручань в історичному ареалі, то це також прописується в рішення виконкому», – уточнив Олег Боршовський.

Як розповів, своєю чергою, керівник Станції заготівлі вторсировини «Проектна, 3» Руслан Шварц, про потребу погодження від міської ради він не знав, адже вважав, що територія, де встановлювали конструкцію, належить Мукачівській греко-католицькій єпархії. Тепер, аби все зробити відповідно до законодавства, конструкцію, каже він, демонтують. Відтак – звертатимуться по дозволи та узгоджуватимуть, де і в який спосіб металеве серце можна буде встановити повторно.

Незабаром металеве серце на Капітульній в Ужгороді демонтують

Серце демонтують і пройдуть процедуру для повторного його встановлення

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Станції заготівлі вторсировини «Проектна, 3» у Фейсбуці

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