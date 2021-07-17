Всеукраїнський архітектурний фестиваль PROSTONEBA 23-25 липня

23-25 липня 2021 року на новій локації A-Station (завод Арсенал, метро Арсенальна) в центрі Києвавідбудеться Всеукраїнський Архітектурний Фестиваль PROSTONEBA!

Фестиваль вже восьмий рік поспіль збирає архітекторів, ландшафтних архітекторів, дизайнерів, урбаністів, виробників, інвесторів та свідому спільноту мешканців міста для спілкування й обміну досвідом.

Тема цьогорічного Фестивалю: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ

Зміни, що відбулися у суспільстві в останні роки, спонукають до переосмислення наших потреб, цінностей та способу життя. Пандемія Covid-19 стала каталізатором, що наблизив для нас це ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ. Більше немає іншого шляху, крім правильного – у ставленні до навколишнього середовища, до наших міст, до публічних просторів, один до одного, до самого себе.

Запрошуємо знайти себе та згуртуватися на цьому шляху, подивитися назад та вперед, дізнатися, яке ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ відбулося у створенні нових бізнес-проектів, у нових архітектурних та дизайн-проєктах, у створенні нових публічних просторів.

Фестиваль відбудеться на майданчику A-Station, який на сьогодні є вдалим прикладом соціального та бізнес-орієнтованого ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ публічного простору історичної локації колишнього заводу Арсеналу.

У програмі PROSTONEBA цього року:

виступи відомих особистостей в галузі архітектури та культури;

виставки предметного дизайну та арт-галереї;

презентації та майстер-класи українських та зарубіжних архітекторів та дизайнерів;

виставка новітніх технологій;

конкурси та інтерактиви;

круглі столи та дискусії девелоперів та інвесторів, головних архітекторів міст та мерів, діячів культури, архітектури та мистецтва;

архітектурні читання

Місце проведення: Київ, A-Station (завод Арсенал, метро Арсенальна).

Організатори Фестивалю: Агенція архітектури та дизайну ZDORENKO Agency та Журнал PRIMA INTERIOR

Генеральний Партнер Фестивалю: A Development

Архітектурний Партнер: AVG Group

ВХІД ВІЛЬНИЙ!

PROSTONEBA architecture festival

Varosh