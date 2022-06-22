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Всеукраїнську виставку відкрили в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту

22 Червня 2022 103

Виставку 35 полотен від 21 художника відкрили 22 червня в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Всеукраїнську виставку «Це моя земля, це моя країна – Україна!» приурочили до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Представлені твори митців з різних областей України. Зокрема, це – Гейза Дьорке та Віра Грабар (Ужгород), Атілла Коприва (Мукачево), Олександр Шандор (Виноградів), Василь Дуб (Кострино); Віктор Стогнут та Андрій Шумський (Львів); Володимир Сандюк та Василь Красьоха (Івано-Франківськ); Микола Качур (Яремче); Єгор Дулін, Аліса Оніпченко, Микола Дьомін, Тетяна Очередько (Київ); Валерій Шматько та Костянтин Сугай (Харків); Ігор Василевський (Суми); Олександр Криушин (Полтава); Максим Кісільов (Олександрія); Олена Щукіна (Дніпро); Євген Черняковський (Одеса).

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За словами одного з організаторів виставки, голови благодійного фонду «Мистецька співдружність «Сьогодні» Юрія Діка, із приватної колекції якого й представлені ці картини, більшість робіт є результатом численних пленерів, що відбувалися в різні роки, зокрема, на Закарпатті. Тому й не дивно, що закарпатські пейзажі переважають у зображеннях митців із різних куточків України.

За словами завідуючої відділом науково-освітньої роботи у музеї Тетяни Сологуб-Коцан, переважна частина митців не змогли бути присутніми на презентації. Триватиме виставка 2 тижні — до 6 липня.

 

За інформацією Ужгородської міської ради

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