Вперше на Закарпатті відбудеться чемпіонат області з футболу серед дівочих команд WU-13

Цьогоріч вперше в історії Закарпаття пройде повноцінний чемпіонат області з футболу серед дівочих команд WU-13.

Як розповів у коментарі Varosh директор ФК «Ужгород» Вадим Дьордь, тривалий час дівочий футбол в області був у занепаді. Утім за останні роки почав стрімко розвиватися. Локомотивом розвитку жіночого футболу в області нині є Асоціація жіночого футболу Закарпаття.

«За недовгий період, буквально за 2 роки створено жіночий футбольний клуб «Минай», який бере участь у Чемпіонаті України серед команд першої ліги та нині посідає перше місце у своїй групі в першій лізі. Це – вершина айсберга, адже паралельно розвиваються інші дівочі команди. Так, успішно змагається у Чемпіонаті України команда СДЮСШОР WU-15 – минулого року команда була фіналістом Кубка України. Цього року команда WU-14 брала участь в фінальній частині кубка України, і це великий успіх для футболу Закарпаття та Ужгорода», – розповів Вадим Дьордь.

Чемпіонати й турніри області з жіночого футболу проводилися в області й раніше, однак завжди – у старших вікових категоріях. Нещодавно ж на нараді за участі дотичних до футболу й зацікавлених осіб було вирішено також рухатися в напрямку формування команд і розвитку дівочого футболу у віковій категорії WU-13, сказав директор ФК «Ужгород». У планах на літо – також або чемпіонат, або турнір серед команд WU-11.

Перший тур чемпіонату області з футболу серед дівочих команд WU-13 відбудеться у суботу, 24 квітня у Хусті.

Змагання проходитимуть у два етапи: перше коло – квітень-травень; друге коло – вересень-жовтень. Участь у чемпіонаті беруть команди: ДЮСШ «Нарцис» (Хуст); КЗ «СДЮСШОР з футболу» (Ужгород); СК «Верховиночка» (Міжгір’я); ДЮСШ «Боржава» (Пилипець).

«Дуже тішить, що в такий непростий для нашої країни час ми все-таки можемо приділяти увагу й час для розвитку дівочого футболу. розвивати дівочий, жіночий футбол. Пішов такий великий потужний бум: почали розвивати футбол в Мукачеві, Хусті, Міжгір’ї, Пилипці, Берегові, в Мукачівському районі, Ужгородському. Сподіваюся, що поступово ми охопимо практично всі райони Закарпаття – розповів Вадим Дьордь.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Жіночий футбол УАФ

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