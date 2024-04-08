Воїни підрозділу “Карпатська Січ” відкрили ветеранський хаб в Ужгороді

Ветеранський хаб для військовослужбовців усіх підрозділів і з усього Закарпаття відкрили ветерани підрозділу “Карпатська Січ”. Тут зможуть отримати безкоштовні послуги юристів та психологів ветерани, сім’ї полеглих воїнів, поранених, зниклих безвісти, — розповів Varosh лідер “Карпатської Січі” Тарас Деяк.

— Ідея виникнення ветеранського хабу була в нас давно, ще навіть до повномасштабної війни, — сказав Тарас Деяк. — Ми розуміли, що потрібно консолідувати сили, тому що відповідей на питання сімей ветеранів дуже мало. Органи державної влади не завжди адекватно сприймають запит сім’ї або ветерана, тому ми зрозуміли — треба об’єднувати сили. Ми вирішили не чекати грантових програм, у нас є ми і, відповідно, наші проблеми вирішуємо тільки ми… Ми орендували це приміщення на околиці міста і це нам підходить, тому що не ужгородцям зручно до нас попасти, не заїжджаючи в місто, а ужгородцям зручно, бо в нас є де запаркувати авто.

Зі слів Тараса Деяка, хаб співпрацює з рядом юристів та психологів, які можуть приймати і вирішувати будь-які запити від ветеранів чи від його родини. Це все безкоштовно.

Ще два кабінети в хабі доробляються, там буде навчальна зона, незабаром тут можна буде проводити бізнес-форуми для ветеранів, навчання, тренінги. Хаб відкритий до співпраці з усіма благодійними організаціями. волонтерськими рухами.

— Нашу концепцію ми будували відносно того, як ми це бачимо, стосовно того, що пройшли ми самі. Я спілкуюся з сім’ями поранених хлопців, з сім’ями безвісти зниклих, спілкуюся власне з воїнами — я знаю всю проблематику, — сказав він. — Плануємо надворі облаштувати ігрову зону для діток. Зробити такий будинок, де кожен зрозуміє брата.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Тараса Деяка в фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.