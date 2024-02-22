Воєнний щоденник ужгородця і волонтера “Війна з тильного боку”: Андрій Любка про нову книгу короткої прози

Нова збірка короткої прози письменника і волонтера Андрія Любки “Війна з тильного боку” побачила світ у видавництві “Meridian Czernovitz”. У коментарі Varosh він пояснив: назва книги — “Війна з тильного боку” — має два значення: тил у розуміння спини, у сенсі, як ужгородці можуть бачити війну, і тил у значенні надійного фундаменту, на якому стоїть армія і на який може опиратися в сенсі забезпечення та підтримки. Книга також про те, що саме люди, які не у війську, які далеко від лінії фронту, можуть зробити, щоб допомогти армії, державі перемогти. В цьому полягає ідея цього “тильного боку”, каже Андрій Любка.

Андрій Любка про “культурне поле”, російську “велікую культуру”, місію митців за кордоном та нові українські сенси й символи

— Перший рік війни я взагалі нічого не писав, — розповів він, — а навесні минулого року зрозумів, що насправді вся волонтерська робота, яку я роблю, і те, що люди продовжують надсилати мені гроші, те, що цей процес не зупинився, не зачах, базується на тому, що я — письменник. І саме роль літератора, людини, якій довіряють, дуже важлива. І протягом активної волонтерської роботи минулого року я зрозумів, що це та історія, якою треба поділитися, тому що ми всі зараз потребуємо підтримки і, в доброму сенсі служіння — служіння спільній суспільній меті.

Ідея книги також була в тому, щоб стилізувати її і видати як молескін (тип записника, щоденника, скріпленого резинкою, — ред.), щоб було відчуття, що це не тексти, які претендують на вигадки художньої літератури, там нема нічого вигаданого.

— Я просто розповідаю про різні цікаві ситуації, про людей, яких зустрічаю, про долі військових, які не були військовими і цей формат молескіна має символізувати чесність, щирість із читачем. Ця книжка написана для того, аби зафіксувати свій досвід, розказати про людей, які можуть надихати нас не втомлюватися, не розчаровуватися, а також розказати про певний феномен громадянського суспільства, який є в Україні, — каже письменник.

Волонтерство і масова підтримка різного роду зборів в Україні — це феномен для Європи, для західного світу, які завжди вважали, що в нас громадянське суспільство нерозвинене. Тому, зі слів Андрія Любки, найперша, світова презентація книги “Війна з тильного боку” відбудеться на найбільшому в Європі книжковому ярмарку в Ляйпцигу в березні. До того Андрій Любка ніде цю книгу не презентуватиме. Книга вже перекладається англійською мовою та буде видана в інших країнах, щоб розказати про приклад українського суспільства, яке також у той чи інший спосіб чинить опір агресору.

Презентація в Україні пройде аж у квітні, в Києві. В книгарнях книга з’явиться вже за кілька днів.

Varosh,

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