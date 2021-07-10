Волонтери з нуля створюють український культурний центр в Маріуполі

«Промислове, російськомовне, прифронтове…» Про Маріуполь існує безліч упереджень. Та їх ламає громада міста. Команда однодумців створює на базі храму український освітній і культурний центр Донеччини.

Волонтер Кирило Долімбаєв починав зі збору грошей на розпис храму «Петриківкою». А зараз там вже працюють громадська бібліотека і школа бандури та українського живопису ім. Василя Сліпака.

Спільними зусиллями з самого нуля герої цього матеріалу зробили місце, де кожен, хто має бажання, може просувати українські культурні цінності в українському Маріуполі!

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