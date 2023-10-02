Волонтери БУР відновлюють приміщення для дітей ВПО у Мукачеві

БУР-табір почався днями в Мукачеві. Волонтери організації “Будуємо Україну Разом” облаштовують у Мукачівському драматичному театрі кімнатку, в якій діти, переважно внутрішньо переміщені, будуть навчатися мистецьким навичкам та проводитимуть там дозвілля. Про це Varоsh розповіла кемп-лідерка БУР-табору Ангеліна Польова.

— Це приміщення тепер закинуте і тепер 10 волонтерів разом з командою працюють над його відновленням, — пояснила Ангеліна Польова. — Загалом кожен БУР-табір ініціюється місцевою командою. Цього разу місцеву команду очолив директор Мукачівського драматичного театру Юрій Глеба. Він скооперувався зі своїми колегами, запросив БУР і ми з радістю погодилися.

БУР-табір — це один з форматів організації “Будуємо Україну Разом” і зазвичай триває 7-10 днів, під час яких волонтери з усієї країни приїжджають і відбудовують, відновлюють або просто будують певний об’єкт, покликаний сприяти розвитку молоді чи іншим суспільно важливим ініціативам. Табори прямо тепер тривають одночасно по багатьох містах України.

— Зараз ми маємо величезну команду, яка координує по 7-10 таборів у різних містах, — додала Ангеліна Польова.

Varosh,

Фото: БУР

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