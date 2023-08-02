Володимир Зеленський відвідав Закарпаття і провів екстрену нараду з дипломатами

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 серпня, відвідав Закарпаття і провів нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України. На зустрічі він назвав 5 основних зовнішньополітичних орієнтирів наступного політичного сезону, — йдеться на сайті Офісу президента.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності підготувати рішення на наступне півріччя, щоб кожне з них було проукраїнським.

«Наведу зараз 5 орієнтирів. Формула миру – перший. Зброя та санкції – другий. Інтеграція України в ЄС і НАТО, безпекові гарантії та політика сусідства – третій орієнтир. Четвертий – економіка та відновлення, трансформація. Пʼятий – наші люди як в Україні, так і за кордоном, у країнах вашої роботи», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що наступне півріччя в зовнішній політиці України буде насиченим і в багатьох напрямах вирішальним та історичним.

“Ми робимо все можливе на національному рівні. Ви ж маєте відчувати настрій усередині своїх країн, маєте знати емоційні та політичні важелі та спрямовувати їх заради повної реалізації Формули миру, усіх десяти пунктів”, — сказав президент.

Найнагальнішим питанням він назвав реалізацію Формули миру та укладання двосторонніх угод щодо гарантій безпеки для нашої держави.

Також Закарпаття відвідали прем’єр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та перша леді Олена Зеленська.

Varosh,

Фото : Офіс президента

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