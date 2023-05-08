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Володимир Зеленський подав законопроєкт на святкування 8 та 9 травня

8 Травня 2023 95

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що запроваджує в Україні святкування 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 9 травня президент пропонує зробити Днем Європи.

“Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир”, — сказав він у відеозверненні.

Наразі в Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення, а 9 травня — День перемоги над нацизмом. У лютому група народних депутатів запропонувала скасувати святкові дні 8 березня, а також 1 та 9 травня. Тобто парламентарі хотіли залишити лише 8 травня як День пам’яті та примирення.

Varosh, 

Фото galka.if.ua

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# 8 травня # 9 травня # Володимир Зеленський # президент # святкові дні

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