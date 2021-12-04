Voile Blanche – дизайнерське взуття від трендмейкера зі світовим ім’ям

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Voile Blanche – тренди починаються тут.

У світі існує безліч брендів, які намагаються встигати за віяннями моди, проте не багатьох з них можна назвати трендсеттерами. Ця італійська марка якраз є одним із найпрогресивніших творців у галузі створення модного сучасного взуття в стилі спорт-шик. Одним із головних її надбань є унікальний матеріал – лавсан. З французької назва бренду, перекладається як “Біле вітрило”. Не випадково, що основною матерією була обрана парусина, яка після спеціальної обробки набуває небувалої міцності, водостійкості та вітрозахисту. Інші компоненти кросівок також мають захист від вологи, у тому числі шнурки та фурнітура, яка не іржавіє з часом і зберігає бездоганний зовнішній вигляд. Вінтаж на піку популярності, а лавсан якнайкраще надає відчуття вінтажності виробу, при цьому зберігаючи акуратність і чіткість естетичної складової.

Voile Blanche була заснована в 2004 році дизайнером, поетом та діячем мистецтва Максом Верре. Небувалий підхід до деталей забезпечив їй швидке поширення та впізнаваність на всіх континентах Землі. Звичайно, цьому сприяє і бездоганна якість, яка досягається унікальними технологічними підходами до виробництва та копіткою працею, у тому числі ручною. Бренд забезпечує всі умови для вашого комфорту: фірма розробила унікальну надлегку підошву вагою всього 130 грамів, всередині кросівки мають м’яку шкіряну або текстильну устілку, а також відмінно захищені від вітру та вологи. Анатомічна будова сприяє зниженню втоми ніг, а взуття підходить як для прогулянок та повсякденного носіння, так і для занять спортом.

Іншою важливою деталлю безперечно є ексклюзивний дизайн. Кожна пара має бездоганну зовнішність. Це досягається шляхом застосування різних матеріалів, включаючи натуральну шкіру та замшу, комбінуванням колірних рішень, принтами, малюнками та геометрією, і, звичайно, особливими елементами декору. Для чоловічих колекцій переважають рішучі кольори та контрасти, жінкам же бренд пропонує м’якіші та ніжніші відтінки. Враховуючи вагому працю та ступінь уваги до кожного аспекту ціни на оригінальні товари, досить демократичні. Сьогодні продукція продається у багатьох країнах Європи. В Україні придбати ці ексклюзивні творіння ви можете в мультибрендовому інтернет-бутику Saks’85. Тут зібрані новинки з останніх колекцій з можливістю онлайн-замовлення та доставкою по всій території країни протягом декількох робочих днів.

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