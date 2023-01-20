“Вогник”: ужгородські рятувальники відкрили інтерактивний клас для навчання дітей правилам безпеки

Клас безпеки “Вогник” для навчання дітей правилам безпеки відкрився на базі пожежної частини на вулиці Кармелюка в Ужгороді. На заняття можуть прийти діти від 3 до 16 років, самостійно або групою з садочка чи класу — розповіла Varosh речниця Головного управління ДСНС на Закарпатті Наталія Батир.

У спеціально обладнаному приміщенні працівники управління намагалися відтворити не лише ситуації з протипожежної безпеки, а й усі напрямки, в яких залучені працівники ДСНС.

— Є куточок гірських рятувальників, тобто діти можуть навчитися в’язати альпіністські вузли — це першочергове, що треба знати як туристу, так і гірському рятувальнику, — пояснила Наталя Батир. — Є куточок групи радіаційного і хімічного захисту. Тут навчаємо, як демеркуризувати приміщення, якщо ви розбили ртутний термометр. Це в нас дуже часті виїзди, тому говоримо про це з дітками. Є в нас костюми хімічного захисту, маски, рукавички, розповідаємо їм про хімічні небезпеки. Є ще куточок піротехніків, де ми зімітували таку зону зі штучною травою, щоб діти могли зрозуміти, що не кожну міну можна побачити в траві. Металошукач, до речі, справжній, викликає найбільше захоплення в дітей після куточку вогнеборців.

Речниця рятувальників розповіла, що в кімнаті є ще й куточок водолазів (там є дитячі маски, ласти) та пожежників, де в умовах, максимально наближених до справжніх дітей навчають, як погасити пожежу, яка може виникнути через несправні побутові прилади. За словами Наталі Батир, таким чином діти можуть зрозуміти, як це — бути пожежником і вчаться, як поводитися, якщо ти опинився в приміщенні, де виникла пожежа. Тобто, навчаємо їх, граючись, — сказала речниця.

Заходячи в клас, діти одразу перевдягаються у пожежну форму дитячих розмірів і стають “пожежниками”. В кінці заняття малечі бонусом готують візит до справжньої пожежної частини на 1 поверсі будівлі. Якщо машини не на виїзді, то вже справжні вогнеборці покажуть автомобіль, дозволять посидіти, натискати на різні кнопки, увімкнути сирени тощо.

— Заняття триває близько 2 годин, залежно від кількості дітей, — пояснила речниця. — Ми стараємося не набирати великих груп, збираємо до 15 дітей, щоб мати можливість приділити час кожному.

Класи безпеки є в Чопі, в Тячівському, Мукачівському районах, але, зі слів речниці, вони не такі повні і яскраві, як в Ужгороді. Відкрили інтерактивну кімнату за сприяння польських колег-рятувальників. Торік наші рятувальники їздили до Польщі перебирати досвід і побачили такий клас. Частково профінансувало обладнання класу безпеки в Ужгороді Міністерство закордонних справ Польщі.

— В Польщі дуже розвинений добровільний рух і дітей навчають добровільному пожежництву з малечку, — пояснила Наталя Батир. — Ми працювали в цьому напрямку, в нас є класи безпеки в школах, але серйозних, масштабних занять в інтерактивному просторі, так яскраво наповненому, який охоплював би всі напрямки нашої діяльності в нас не було.

Наразі заняття відбуваються, тільки-но набереться група. Звертатися і записуватися на заняття можна, написавши на сторінку Управління ДСНС у Закарпатській області у будь-якій соцмережі.

Varosh

Фото зі сторінки Головного управління ДСНС у Закарпатській області у Фейсбуці

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