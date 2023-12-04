Вода на Закарпатті пішла на спад, ситуація стабілізується

Впродовж вихідних через сильні зливи та наступне підняття рівнів води у річках Закарпатської області відбулося підтоплення дворогосподарств та сільгоспугідь в кількох районах області. Також фіксувалося переливання води на автошляхи.

Як повідомив Varosh керівник Закарпатського БУВР Тиси Олег Кисіль, станом на зараз ситуація стабілізується, відбувається добігання паводкової хвилі в нижніх течіях річок Боржава, Латориця, Тиса. За його словами, по всій території області вода пішла на спад, здійснюється спостереження.

«Високі ріні були практично по всіх річках, зараз максимальна хвиля формується на річці Тиса: протягом дня у створі селища Вилок формуватиметься найвища хвиля, до 5 метрів. Також формуватиметься максимальна хвиля на річці Латориця, в районі міста Чоп. Усе – в межах дамб, без затоплень», – розповів Оле Кисіль.

Також він розповів, що через відчутно великий стік у меліоративні водогосподарські системи наразі воду відкачує 10 насосів. Олег Кисіль зауважив, що загалом може працювати 28 таких насосів, але наразі в цьому немає потреби.

Крім того, зазначив, що зараз фахівці слідкуватимуть, як буде сходити вода з гірських ділянок, позаяк під час пониження рівнів після значних підйомів на гірських річках є ризик порушень берегової лінії або берегоукріплень.

Про те, що ситуація стабілізувалася, розповіла Varosh також речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир. За її словами, на цей раз підтоплення в області були точкові, локальні, в понижених місцях.

«Вчора впродовж доби здійснили 7 відкачок у Тячівському, Рахівському, Ужгородському районах та в Сваляві. Значних підтоплень немає. Від енергопостачання було відключено 9 населених пунктів, 7 із яких – частково. Станом на вечір неділі енергопостачання в усіх населених пунктах було відновлено», – розповіла Наталія Батир.

Щодо ситуації з автошляхами, де відбувалося переливання, речниця повідомила, що між с. Великі Ком’яти та с. Шаланки проїзд наразі поки обмежений – об’їзд здійснюється через с. Підвиноградів. Також через перелив обмежений проїзд між с. Тисаагтелек та с. Малі Геївці.

«Всі наші підрозділи наразі знаходяться в місцях дислокації, відкачка не здійснюється. Далі паводкова ситуація не розвиватиметься: через мороз паводкову хвилю скувало, і ми очікуємо, що рівні води понизяться і ситуація стабілізується повністю», – розповіла Наталія Батир.

Varosh,

Фото із Фейсбук-сторінки ГУ ДСНС у Закарпатській області

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