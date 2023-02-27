Вночі на Ужгородщині зафіксували землетрус магнітудою 3,3 (оновлено)

Вночі 27 лютого, о 03:15:39 (за київським часом) в районі селища Велика Добронь зафіксували землетрус магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км. Про це повідомили на сторінці Головного центру спеціального контролю у Фейсбуці.

Землетрус такої потужності не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних, землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом — небагатьма. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду.

— Це зона закарпатського прогину, історично там були землетруси і, нажаль, вони і будуть, — сказав Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спеціального контролю. — Це пов’язано з тектонічними процесами, які відбуваються. До прикладу, 3 січня був потужніший землетрус в районі Іршави. Він був магнітудою в 3,8, на глибині 6 км і його відчували більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття. Після великих землетрусів, як правило, пробуджуються сейсмічні зони. Ми бачимо, що після землетрусу в Туреччині у нас у Румунії було 2 великі землетруси, які охопили і південно-західну частину України. Одеська область їх відчувала. Історично ми знаємо по результатам спостережень, що активізуються зони після потужних землетрусів і йде велике вивільнення енергії. Це процеси, на які ми, на жаль, не можемо впливати.

Varosh,

Фото зі сторінки Головного центру спеціального контролю у Фейсбуці

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