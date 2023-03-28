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Внаслідок вітру знеструмлено 9 населених пунктів. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди (оновлення)

28 Березня 2023 50

Сильний вітер ввечері 27 березня та вночі 28 березня повалив дерева та знеструмив ряд населених пунктів. Рятувальники 13 разів виїжджали на розкряжування повалених дерев: 10 фактів було зафіксовано в Ужгородському районі, один – на Мукачівщині та два – на Хустщині, — повідомила Varosh речниця Головного Управління ДСНС на Закарпатті Наталія Батир.

З її слів, внаслідок сильних поривів вітру постраждала покрівля на будівлі цеху з виготовлення меблів, розташованого на вул. Бородіна в Ужгороді.

Без електропостачання залишилися 9 населених пунктів області: села Ратівці, Велика Добронь, Великі й Малі Геївці, Анталовці на Ужгородщині та селах Драгово, Забрідь, Локіть, Буковець Хустського району. Частково знеструмлені 5 сіл: Сюрте, Тийглаш, Кіреші, Загаття, Осій.

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У департаменті міської інфраструктури Ужгородської міської ради повідомили, що сильний вітер повалив у місті чимало дерев, 7 із яких вирвав із корінням. Зокрема, на вулицях Василя Комендаря, на проспекті Свободи. Пошкоджено також сітілайти та білборди, а на набережній Незалежності вітер перевернув кілька лавиць.

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Фото: ГУ ДСНС у Закарпатській області

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