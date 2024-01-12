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«Власна справа»: скільки людей на Закарпатті отримали кошти на розвиток бізнесу та як подати заявки

12 Січня 2024 22

Впродовж 2023 року позитивні рішення про надання мікрогрантів у межах програми «Власна справа» для розвитку власного бізнесу на Закарпатті отримали 107 осіб.

Про таке у відповідь на інформаційний запит Varosh повідомили у Закарпатському обласному центрі зайнятості.

Загалом за час дії програми “Власна справа” на Закарпатті було прийнято 129 позитивних рішень про надання мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу:

У 2022 році мешканці області подали 443 заявки на отримання мікрогрантів за програмою «Власна справа», у 2023 році – 509 заявок. Таким чином, за час дії програми у Закарпатській області підприємці подали загалом 952 заявки.

Скільки коштів надали підприємцям за програмою «Власна справа»

З початку дії проєкту загальна сума інвестицій на розвиток бізнесу у межах програми «Власна справа» на Закарпатті становить понад 26,6 млн грн. Фінансування здійснюється з Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та з державного бюджету.

Скільки нових робочих місць має бути створено

За умовами програми, упродовж 6 місяців з моменту отримання мікрогранту підприємці мають створити нові робочі місця. Як повідомили у Закарпатській обласній службі зайнятості, в області завдяки втілюваним бізнес-проєктам у межах програми «Власна справа» передбачено створення близько 220 нових робочих місць

Бізнес-ідеї, які реалізовуватимуть на Закарпатті за рахунок мікрокредитів

Серед проєктів-переможців програми, зокрема, такі ідеї:

Що таке програма «Власна справа»

Грантова програма «Власна Справа» – це частина урядової програми «єРобота», спрямована на підтримку мікро- та малого бізнесу, яка діє з липня 2022 року.

За рахунок програми можна отримати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень.

Для отримання гранту разом із заявкою необхідно додати бізнес-план щодо започаткування нового або розвитку вже діючого бізнесу.

Обов’язковою умовою участі у програмі є створення нових робочих місць, які підприємець зобов’язується створити впродовж 6 місяців з дати отримання коштів.

Про урядову програму єРобота

Окрім програми мікрогрантів «Власна справа», урядова програма єРобота пропонує й інші програми для підтримки підприємців та залучення коштів на розвиток бізнесу.

єРобота включає загалом 6 грантових програм. Зокрема, кошти можна отримати отримати за програмами:

Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя діє окрема грантова програма для власного підприємництва, яка передбачає надання грантів:

Заявки на отримання гранту за будь-якою з програм можна подати через портал Дія.

Varosh,

Фото 20 хвилин. Тернопіль

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# бізнес # власна справа # гранти # мікрогранти # підприємці # розвиток

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