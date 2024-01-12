«Власна справа»: скільки людей на Закарпатті отримали кошти на розвиток бізнесу та як подати заявки

Впродовж 2023 року позитивні рішення про надання мікрогрантів у межах програми «Власна справа» для розвитку власного бізнесу на Закарпатті отримали 107 осіб.

Про таке у відповідь на інформаційний запит Varosh повідомили у Закарпатському обласному центрі зайнятості.

Загалом за час дії програми “Власна справа” на Закарпатті було прийнято 129 позитивних рішень про надання мікрогрантів на створення або розвиток бізнесу:

22 особи стали переможцями у 2022 році;

107 осіб стали переможцями у 2023 році.

У 2022 році мешканці області подали 443 заявки на отримання мікрогрантів за програмою «Власна справа», у 2023 році – 509 заявок. Таким чином, за час дії програми у Закарпатській області підприємці подали загалом 952 заявки.

Скільки коштів надали підприємцям за програмою «Власна справа»

З початку дії проєкту загальна сума інвестицій на розвиток бізнесу у межах програми «Власна справа» на Закарпатті становить понад 26,6 млн грн. Фінансування здійснюється з Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та з державного бюджету.

Скільки нових робочих місць має бути створено

За умовами програми, упродовж 6 місяців з моменту отримання мікрогранту підприємці мають створити нові робочі місця. Як повідомили у Закарпатській обласній службі зайнятості, в області завдяки втілюваним бізнес-проєктам у межах програми «Власна справа» передбачено створення близько 220 нових робочих місць

Бізнес-ідеї, які реалізовуватимуть на Закарпатті за рахунок мікрокредитів

Серед проєктів-переможців програми, зокрема, такі ідеї:

відкриття крафтової крамниці “Закарпатський кошик Craft’s”;

модернізація цеху повітроводів підприємства, яке є виробникомаспіраційного обладнання та фільтруючого обладнання в Україні для

деревообробної галузі, меблевого виробництва, металообробних підприємств та ін. підприємств, де в процесі роботи утворюється пил, тирса. дим, гази;

деревообробної галузі, меблевого виробництва, металообробних підприємств та ін. підприємств, де в процесі роботи утворюється пил, тирса. дим, гази; відкриття сучасної школи вивчення англійської мови в місті Ужгород по франшизі всеукраїнської мережі PRESENT SIMPLE;

відкриття стоматологічної клініки;

відкриття центру дитячого розвитку за франшизою “Академія успіху”.

Що таке програма «Власна справа»

Грантова програма «Власна Справа» – це частина урядової програми «єРобота», спрямована на підтримку мікро- та малого бізнесу, яка діє з липня 2022 року.

За рахунок програми можна отримати мікрогрант у розмірі від 50 до 250 тисяч гривень.

Для отримання гранту разом із заявкою необхідно додати бізнес-план щодо започаткування нового або розвитку вже діючого бізнесу.

Обов’язковою умовою участі у програмі є створення нових робочих місць, які підприємець зобов’язується створити впродовж 6 місяців з дати отримання коштів.

Про урядову програму єРобота

Окрім програми мікрогрантів «Власна справа», урядова програма єРобота пропонує й інші програми для підтримки підприємців та залучення коштів на розвиток бізнесу.

єРобота включає загалом 6 грантових програм. Зокрема, кошти можна отримати отримати за програмами:

мікрогранти для створення власного бізнесу;

гранти для розвитку переробного підприємства;

державне фінансування закладки саду;

кошти для розвитку тепличного господарства;

грант на реалізацію стартапу, у тому числі в сфері ІТ;

кошти на навчання ІТ-спеціальностям.

Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх подружжя діє окрема грантова програма для власного підприємництва, яка передбачає надання грантів:

до 250 тисяч гривень можна отримати на власний бізнес за умови створення щонайменше одного робочого місця;

до 500 тисяч гривень може отримати член родини учасника бойових дій за умови створення щонайменше двох робочих місць.

до 1 млн гривень зможе отримати учасник бойових дій, якщо він не менш ніж три роки був зареєстрований як ФОП – чотирьох і більше нових робочих місць.

Заявки на отримання гранту за будь-якою з програм можна подати через портал Дія.

Varosh,

Фото 20 хвилин. Тернопіль

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