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Віртуальну екскурсію Археологічним музеєм в Ужгороді представили студенти УжНУ

29 Червня 2023 39

Віртуальну екскурсію Археологічним музеєм ім. Е.Балагурі представили сьогодні, 29 червня студенти-культурологи УжНУ Даніель Волошин і Любомир Шквара. Зробили це, щоб завдяки засобам діджиталізації зробити музей доступнішим ширшій аудиторії. Представлення відбулося на кафедрі археології, етнології та культурології УжНУ.

— Для широкого загалу екскурсія буде доступна вже незабаром, — сказав Varosh директор музею, археолог Володимир Мойжес. — Наразі готується сайт, на якому вона буде представлена, також буде інформація про музей, його історію, про заплановані конференції, проведення круглих столів, інформація про екскурсії, можна на них зареєструватися, дослідження археології Закарпаття.

Екскурсія складається з 7 блоків, у яких представлені близько тисячі експонатів музею. По кожному з них буде фото, детальна інформація. За допомогою технологій WebGL та JavaScript усі бажаючі можуть вільно
переміщуватися музейною кімнатою, розглядати окремі артефакти та отримувати інформацію про них.

Varosh,

Фото: Ужгородський національний університет

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# археологія # Володимир Мойжес # діджиталізація # музей # цифровий

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