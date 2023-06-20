Вінілову вечірку “Круглий звук” в Ужгороді проведуть діти

Радіоведучий, діджей та колекціонер вінілових платівок Олексій Уманський анонсував у соцмережі вінілову вечірку “Круглий звук”, яку проведуть діти. За пультом будуть по черзі п’ятеро молодих ді-джеїв: Ямайкович, Lumiweeee, БезлічМаг, Мамонт та Африканович.

— Діти ставитимуть ті платівки, які вважатимуть за потрібне. Що вони виберуть, я не знаю, допускаю, що їм допомагатимуть їхні батьки, — розповів розповів Varosh Олексій Уманський. — Завтра показуватиму їм, як користуватися технікою, то буду бачити, які платівки вибирають.

Зі слів Олексія, такий формат вечірки він запропонував своїм друзям, мовляв, якщо їхні діти погодяться стати за пульт, то було б цікаво провести таку вечірку. Діти погодилися. На вечірці передбачаються добровільні внески, з яких діти отримають свій перший гонорар, решту ж коштів скерують на придбання FPV дронів для 68 батальйону.

Вечірка відбудеться в суботу, 24 червня в кав’ярні The Doors, о 19.00.

Вінілові вечірки “Круглий звук” — авторський проєкт Олексія Уманського. Вперше він провів їх у 2013 році.

Varosh,

Фото: малюнок Kool Dee

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