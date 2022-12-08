“Вільні екскурсії”: ужгородській традиції виповнилося 10 років

Перша відкрита, або ж “вільна екскурсія” пройшла в Ужгороді у жовтні 2012 року. Провів її краєзнавець Владислав Товтин, розповів Varosh туризмознавець, керівник “Туристично-інформаційного центру Закарпаття” Олександр Коваль. Ідея, яку запропонувала ужгородка Тетяна Лемак, полягала в тому, що екскурсія була вільною, тобто безкоштовною, і до неї могли приєднатися навіть перехожі.

— Перша вільна екскурсія була — “Чехословацький Ужгород”. Вона мала на меті познайомити ужгородців і гостей з цінністю архітектурної спадщини міста і пояснити необхідність збереження від забудови Малого Ґалаґова, — пояснив Олександр Коваль. — Тоді була немала ймовірність забудови історичного мікрорайону.

З часом до ініціативи проведення вільних екскурсій долучилися Асоціація екскурсоводів Закарпаття, Федір Шандор та ряд інших екскурсоводів міста, а згодом і Закарпаття, тому що через деякий час вільні екскурсії почали проходити і по області. Закарпатцям розповідали про Лінію Арпада, Невицький замок, родзинки Перечина, про храми Рахівщини та архітектуру Мукачева.

Перші років 5 вільні екскурсії проходили традиційно щонеділі і екскурсовод чекав групу о 14 годині біля мініскульптурки Миколайчика на площі Театральній. За словами Олександра Коваля, вільні екскурсії за всі 10 років свого існування пройшли в 10 районах краю (якщо брати до уваги старий адміністративний поділ краю на 13 районів) і провели їх близько 30 закарпатських екскурсоводів. Долучилися і вужчі фахівці, які розповідали про якісь конкретні цікаві моменти в історії краю чи міста.

11 грудня біля Миколайчика на “вільну екскурсію” ужгородців та гостей міста знову чекатиме, як і 10 років тому, Владислав Товтин, який приїхав у коротку відпустку додому з фронту.

Varosh

Фото: зі сторінки Вільних екскурсій у Фейсбуці

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