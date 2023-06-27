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Новини

Військовослужбовцям надали безкоштовний вхід у Краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького

27 Червня 2023 19

Військовослужбовці ЗСУ зможуть безкоштовно відвідувати Ужгородський замок. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета.

“Спочатку були звернення і військових, і представників туристичної сфери з проханням про те, що військовим треба дати можливість відвідувати замок-музей безкоштовно, бо вони цього заслуговують. Теза ніби проста і зрозуміла, але щоб її втілити в життя треба було зробити деякі кроки, бо демократія, це процедура”, — написав він.

Зрештою, після змін у Статуті музею пропозицію підтримали депутати облради. Директорка музею Ольга Шумовська затвердила перелік категорій, які мають право на безкоштовне відвідування замку. І після погодження комісіями з питань бюджету та культури безкоштовний вхід у Краєзнавчий музей мають кілька категорій військовослужбовців:

– Військовослужбовці ЗСУ

– Працівники ДПСУ (прикордонники)

– Працівники Національної поліції

– Працівники Нацгвардії

– Працівники СБУ

– Працівники ДСНС

–  Учасники бойових дій

–  Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни

–  Учасники війни

– Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

– Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

— Ми давно думали над тим, як зробити вхід військовослужбовцям безкоштовним, тому що попит на відвідання музею є і великий, а правових підстав ми не мали, — пояснила директорка музею Ольга Шумовська. — Багато хлопців тут лікуються, хтось проходить навчання, пожежники наприклад, і всі вони змушені були платити за вхід. Вже і вони самі зверталися, і листи писали, але тепер, нарешті, ми внесли зміни в наш Статут, обласна рада затвердила список і тепер вони хлопці, та члени сімей загиблі Героїв можуть відвідувати музей безкоштовно. Щоправда, тільки до кінця року, потім зміни потрібно буде продовжити.

Varosh,

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