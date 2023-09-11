Військово-патріотична гра «Карпатський щит» пройшла на Міжгірщині

Військово-патріотична гра «Карпатський щит» пам’яті Владислава “Патрона” Швеця пройшла 8-10 вересня в Колочавській громаді, на околиці села Негровець. Про це Varosh розповів Іван Гавриль, організатор гри, вчитель Негровецької ЗЗСО ім.В.Росохи.

Близько 80 учасників гри з Рахівського, Тячівського, Хустського, Мукачівського районів та гості з Рівненщини протягом трьох днів змагалися та проходили вишкіл з військової, домедичної підготовки та туризму.

Мета гри «Карпатський щит» — перш за все патріотичне виховання юнаків і дівчат та ознайомлення їх з навичками військової справи. Вишкіл у формі гри проводився досвідченими виховниками та демобілізованими через поранення військовими.

— Заходи проводили військові-захисники, які через стан здоров’я демобілізовані, але прагнуть й надалі працювати для перемоги України, — розповів Іван Гавриль. — Першого дня був заїзд та облаштування базового табору відповідно до вимог безпеки та швидкої евакуації на випадок непередбачуваних обставин. Це стало вже першим практичним досвідом для вихованців: налагоджена робота кухні, забезпечення табору водою, дровами, іншими побутовими речами.

Після урочистого відкриття хлопці й дівчата поринули в навчання: контр-засадні дії, робота гранатометної групи, снайпінг, корегування та радіообмін, тактична медицина, виживання в горах, туристська підготовка, захоплення ворожого штабу або ворожої позиції тощо. Вихованці вчилися вміти оборонятися та нападати на ворога, працювати в команді, виживати в невідомій місцевості, екстрено реагувати на нестандартні ситуації, надавати домедичну допомогу собі та оточуючим т.п.

— Другий день провели у 8-кілметровому рейд-поході в гори, під час якого були змагання, подолання перешкод, виявлення небезпеки тощо. На шляху маршруту учасників чекали локації — контр-засадна підготовка, тактична медицина, снайпінг, робота з гранатометом, корегування та радіообмін, транспортування потерпілого, приготування їжі — на яких вони вже мали можливість практично показати засвоєні знання.

Третій день був посвячений змаганням з кидання гранати та фізичної підготовки, була також теренова гра. А підсумком гри стала розмова виховників та військових з вихованцями про важливу роль патріотичного виховання в умовах повномасштабного вторгнення та заради майбутнього Української держави.

За підсумками триденного таборування військово-патріотичної гри «Карпатський щит», 3 місце здобула команда «Патріот» (с. Горінчово Хустського району; 2 місце – команда «Тиса»( смт.Буштино Тячівського району). Два перших місця розділили команди «Альфа» (с. Поляна Мукачівського району) та команда «Патріот»(с. Негровець Хустського району).

— Весь час із вихованцями були присутні досвідчені військові: Хланта Василь, Попович Василь, Ярема Іван, Ярема Василь, — каже Іван Гавриль. — Також у грі-вишколі активну участь виховника молоді взяла на себе дочка Владислава Швеця, Ксенія («Гуцулка»), яка продовжує справу свого батька — патріотичне виховання молоді. Завдяки її ініціативі під час гри активно працювала «Таборова пошта», були організовані спортивні розминки, веселі руханки та ігри-знайомства.

Varosh

Фото надані організатором

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