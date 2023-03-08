“Відважна”. Для жінок-підприємиць Мінцифри та Дія.Бізнес запустили візійну акселераційну програму

Для українок, які заснували мікро- чи малий бізнес, або мріють почати власну справу мережа центрів Дія.Бізнес за підтримки Міністерства цифрової трансформації України і Офісу з розвитку підприємництва та експорту запустили акселераційну програму «Відважна». Про це йдеться на сайті Мінцифри.

«Відважна» — це інклюзивний простір для жінок, які прагнуть незалежного розвитку та мріють побудувати щось своє. За підтримки найкращих спікерів та менторів жінки можуть здобути необхідні бізнес-навички. “Проєкт об’єднує в одну спільноту 5 тисяч підприємиць і допоможе отримати нові ресурси для масштабування власної справи», — сказав Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України.

Підприємиці зможуть обрати зручний для себе спосіб участі: онлайн чи офлайн, — кажуть у Мінцифрі. Програма передбачає 12 навчальних модулів. Серійні воркшопи для учасниць підготували представники Visa, Silpo, Multiplex, 1991 Accelerator, Grape, Board, Klopotenko, засновниці українських брендів GASANOVA, Cover та інших.

Спікери розкажуть, як аналізувати цільові аудиторії, правильно сформувати ціну на продукт, системно будувати сервіс, надійні партнерства та загалом – масштабуватися. До участі запрошуються як початківці, так і ті, хто вже керує власним малим чи середнім бізнесом.

Онлайн формат передбачає участь 5 тисяч жінок незалежно від локації, досвіду чи етапу розвитку бізнесу. Щоб долучитися до програми достатньо заповнити реєстраційну форму на сайті.

Офлайн формат передбачає попередній конкурсний відбір на основі заповнених реєстраційних форм (детальні правила для участі доступні на сайті). Навчання проходитиме в малих групах (8-16 людей) на базі 10 центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес і включатиме в себе офлайн-сесії з експертами та менторами, практичні семінари та домашню роботу.

Реєстрація на програму за лінком: https://www.vidvazhna.com.ua

Програма розрахована на три місяці: від березня до червня 2023 року. Дедлайн подачі заявок на участь 10 березня. Результати обробки заявок: 13 березня. Старт та тривалість навчальної програми: березень-червень 2023 року. Відбір та презентація проєктів перед журі: 16 червня.

Varosh, за інформацією Міністерства цифрової трансформації

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