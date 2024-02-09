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Відомий український телеведучий Дмитро Комаров у програмі “”Світ навиворіт” розкаже, як відвідав Мукачево та чистив димар на замку

9 Лютого 2024 14

Сьогодні відбудеться прем’єрний випуск нового циклу тревел-програми «Світ навиворіт. Україна» телеведучого Дмитра Комарова. Випуск буде присвячений закарпатському місту Мукачеву.

Випуск програми телеведучий Дмитро Комаров анонсував на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Минуле і майбутнє перетинаються. І саме про це – наш випуск», – повідомив Дмитро Комаров.

В експедиції у Мукачеві телеведучий побував у грудні минулого року. Саме тоді його разом зі знімальною групою помітили на вулицях міста.

У новому епізоді, анонсує Дмитро Комаров, його автори, зокрема, розкажуть про професію сажотруса і познайомлять українців із легендарним мукачівським сажотрусом Берталоном Товтом.

Берталон Товт, або як його називають у місті – Берти-бачі – мукачівський сажотрус, який займався своєю справою понад 47 років. Цього року Берталону Товту має виповнитися 75 років. У 2010 році на честь Берті-бачі у Мукачеві встановили пам’ятник сажотрусу, а до початку повномасштабного вторгнення – щороку проводили тематичний Парад сажотрусів.

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У 2020 році Берталону Товту присвоїли звання «Почесний громадянин Мукачева».

«Саме ця людина допомогла мені доторкнутися до стародавньої професії, випробувати її на собі та показати вам. Причому не якісь звичайний камін – ми чистили димар на даху старовинного замку, якому 650 років», – каже Дмитро Комаров.

Прем’єрний випуск програми “Світ навиворіт. Україна” вийде на телеканалі 1+1 сьогодні, 9 лютого, о 20:30.

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Телеведучий Дмитро Комаров

Varosh, 

Фото зі сторінки Дмитра Комарова у Фейсбуці

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# Берталон Товт # димар # Дмитро Комаров # мукачево # сажотрус # Світ навиворіт

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