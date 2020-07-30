Відео від VERBA: Як знімали новий кліп для закарпатської співачки

Закарпатська співачка VERBA у своїй творчості поєднує чуттєві тексти зі звучанням сучасної української поп-музики. Нещодавно вона випустила альбом “Відображення”, а 29 липня презентувала кліп на новий сингл – “Я не Я”.

«”Я не Я” – це запальна літня пісня про загравання, пристрасть та емоції, які ми переживаємо під час закоханості. Про те, як почуття розпалюють наш внутрішній вогонь», – коментує прем’єру VERBA.

Зйомки відбувалися на початку липня в Ужгороді та Виноградівському районі. У кліпі побачите палац Перені у Виноградові, картинну галерею села Пийтерфолво, а сцена з раритетним BMW була відзнята в ужгородському аеропорту.

У відео співачка постала у чотирьох образах, які розробила львівська стилістка Христина Гук-Коваль. Хореографи танців: Катерина Станівчук та Ізабелла Кайнц – тренерки мукачівської фітнес-студії “Fitdance”.

Над створенням кліпу працював оператор Алік Бобаль, а саундпродюсер – традиційно – закарпатський реп-виконавець Миромен.

Varosh