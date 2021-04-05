Великодня традиція: як у головному етно-селі Угорщини обливають дівчат водою (ФОТО, ВІДЕО)

В угорському селі Голоке, що на півночі Угорщини, мешкає не більше 500 жителів. Утім цей населений пункт відомий на всю Європу. Саме тут відбувається цікаве дійство – обливання водою дівчат на Великдень.

Ритуал незмінно приваблював тисячі туристів. На жаль, вже другий рік свято відбувається в умовах карантину. Але традиції залишаються незмінними – молодиць таки добряче полили і нині, хоча і без глядачів.

Голоке розташоване за 90 км на північ від Будапешта і виросло у ХІІІ столітті навколо кам’яної фортеці. Уперше фортеця згадуються 1310 року як Castrum Hollokew.

У 1987 році село було включене до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Назва села перекладається як “Воронячий камінь”. Його мешканці належать до народності палоц і, як твердять етнографи, мають половецьке коріння і навіть свій специфічний діалект.

Нині Голоке перетворилося на етнографічний музей просто неба. Мешканці села зберегли самобутню культуру. Вулиця тут всього одна і головна, саме тут розташовані всі 67 будинків із червоною черепицею та різними дерев’яними верандами – всі вони є пам’ятками, яким понад 100 років. Тут процвітають народні промисли: традиційна вишивка, гончарна справа, різьба по дереву, писанкарство.

Щороку, на початку квітня, в Голоке відбувається триденний Великодній фестиваль – свято традицій та радості життя. Зокрема це багата фольклорна програма, концерти, ярмарок та знайомство з угорською гастрономією. Мешканці одягають свої знамениті, барвисті народні костюми та втілюють у життя найкращі угорські народні звичаї Великодня.

Обливання водою популярне в багатьох країнах, в тому числі, і в Україні. Давайте подивимося, як це відбувається в сусідній Угорщині.

Юнаки та дівчата вбираються для цього в національні костюми і вибігають на вулиці, вітаючи Великдень і прихід весни. Хлопці раптово вискакують з-за рогу і обливають водою дівчат.

При цьому не шкодують – щедро, з голови до ніг. Просто з відра. Вода має бути дуже холодною, обов’язково з криниці, часто навіть із кригою! Легенда свідчить, що свіжа, великодня кринична вода допомагає зберегти красу та свіжість.

Дівчата з вереском розбігаються, а потім дарують щасливим хлопцям фарбовані яйця-крашанки в подарунок. Раніше на Великдень по всій Угорщині поливали дівчат водою, але сьогодні ця звичка змінилася, і хлопці-холостяки тепер частіше носять із собою парфуми або одеколон.

Вважається, що вже в третьому столітті нашої ери предки сучасних угорців почали святкувати Великдень. Але багато традицій збереглися ще з язичницьких часів.

Так, на Великодній ранок не можна підмітати, бо тоді можете змести й удачу з нашого життя. Обов’язково слід одягнути лише новий одяг – тоді весь рік буде щастя.

Є давня цікава традиція, пов’язана з палинкою. Вважалося, що той, хто в ранок Страсної п’ятниці вип’є палинку, виготовлену з різних фруктів, тому змії не заповзуть до рота, якщо влітку засне десь на полі.

У сільській місцевості поблизу Сегеду дівчата ходили в цей день вмиватися та розчісуватися під вербою, бо тоді їх волосся буде міцним і гарним.

Часто спалювали солом’яне опудало – воно символізувало Понтія Пілата або Юду. Опудало перед спалюванням добряче били палицями.

На Великдень хлопці та молодята разом обходили сільську церкву, після чого йшли селом, голосно співаючи, молячися про щедрий рік. Пізніше хлопці прикріпляли соснову гілку, прикрашену різнокольоровими стрічками та фарбованими яйцями, до воріт дівчат, в яких були закохані.

Деяких із цих традицій досі дотримуються у сільській місцевості, в тому числі, на Закарпатті.

Varosh, за матеріалами угорських ЗМІ

Фото: MTI