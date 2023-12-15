Ведмеді у реабілітаційному центрі на Закарпатті у зимову сплячку поки не залягли. Балу – у карантинному вольєрі

Привезений із Хмельницького новенький мешканець Реабілітаційного центру бурих ведмедів – 6-річний Балу – пройшов усі необхідні ветеринарно-санітарні процедури і до теплого сезону перебуватиме на карантині.

Про таке Varosh розповів ветеринар Національного природного парку “Синевир” Михайло Маслей.

Наразі у Реабілітаційному центрі бурих ведмедів нацпарку «Синевир» проживає 32 ведмедя. Жоден із них поки не заліг у зимову сплячку. Михайло Маслей пояснює такий стан справ погодними умовами.

За його словами, останні кілька років у сплячку залягало від 5 до 15 ведмедів.

«Але довгий час, по 2-3 місяці, спав лише 1 ведмідь, усі інші заляжуть на тиждень-два, потім виходять зі сплячки, потім знову залягають. Але тепер і той, що довго все спав, теж іще не заліг. Сніг уже лежить, але якщо ведмеді не сплять, значить, зими ще поки не буде», – каже Михайло Маслей.

Як розповів ветеринар центру, привезений наприкінці листопада з Хмельницького ведмідь Балу наразі перебуває в карантинному вольєрі. Балу пройшов практично всі необхідні ветеринарно-санітарні процедури – дегельмінтизацію, чіпування, вакцинацію. Нині для клишоногого підбирають найоптимальніший режим харчування.

До Реабілітаційного центру Балу доправили 27 листопада, до цього він утримувався у зоокутку парку ім. М. Чекмана у Хмельницькому. Ведмедя вилучили після того, як виявили порушення правил його утримання. За фактом жорстокого порушення з твариною поліція відкрила кримінальне провадження. За словами Михайла Маслея, у Хмельницькому Балу проживав у клітці.

«Це червонокнижна тварина. За законом, якщо вона перебуває в неволі, на 1 тварину має припадати пів гектара території, із обов’язковою умовою, що там буде водоймище, в яке тварина повністю може поміститися», – розповів ветеринар Реабілітаційного центру.

Балу – 6 років, важить він близько 400 кг. Михайло Маслей відзначає, що тварина – у відносно нормальному стані.

«До весни, до теплої пори року ведмідь буде в карантинному вольєрі. Маємо ще зробити йому УЗД та рентгенографію, в холодний час проводити анестезію, щоб мати можливість це зробити, не можемо, адже є ризик, що після седації наступить гіпотермія, і тварина може замерзнути. Ми не можемо так ризикувати», – розповів Михайло Маслей.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Національного природного парку “Синевир”

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