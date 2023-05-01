Вбивство ведмедиці в Ужанському НПП. Що відомо

14 квітня 2023 року Західне регіональне управління ДПСУ оприлюднило на офіційному телеграм-каналі інформацію, що неподалік місця тривалого несення служби прикордонного наряду відділу “Стужиця” Чопського загону оселилася ведмедиця з двома ведмежатами. Вже напередодні Великодня, 16 квітня, за дописом Ужанського національного природного парку, до села Домашин приблудило самотнє ведмежа. Питання про те, де мати-ведмедиця — залишалося без відповіді.

Співробітники відділу державної охорони природно-заповідного фонду забрали в людей ведмежа до Великого Березного й передали його під опіку співробітника парку. Зараз ведмежа, за рішенням Департамент природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міндовкілля України, перебуває в НПП “Синевир”, в реабілітаційному центрі бурого ведмедя.

Начальник відділу охорони природно-заповідного фонду Ужанського парку Владислав Каменца провів розстеження ситуації і з’ясував, що в Ужанському НПП опитали місцевих людей, щоб з’ясувати долю ведмедиці.

“В результаті проведеної роботи отримано інформацію, яка дає підстави вважати, що ведмедиця була знищена в результаті незаконного полювання, організованого та здійсненого посадовими особами ДПС України, — пише Каменца. — Також отримано інформацію щодо можливої причетності посадових осіб Державної прикордонної служби України до організації та проведення незаконного полювання за лінією інженерно-технічних споруд на землях природно-заповідного фонду на постійній основі”.

Він оприлюднив фото трьох чоловіків у формі зі зброєю та тілом дорослого ведмедя і додав, що звернення в правоохоронні органи написав. Інформацію оприлюднив з метою громадського контролю за розслідуванням.

Водночас у Західному регіональному Управлінні ДПСУ відреагували на звинувачення. В управлінні заявили, що вжили негайних заходів з перевірки викладеної у соцмережах інформації, її достовірності, а також усіх обставин події.

“Відмітимо, що викладена інформація не відповідає дійсності. Як наразі встановлено, на початку квітня цього року на ділянці прикордонного підрозділу «Кам’яниця» Чопського загону прикордонний наряд виявив труп самця ведмедя, а не ведмедиці, що підтверджується відповідним актом за підписом представників відповідних структур”, — йдеться в повідомленні.

Наразі на місце події викликали також співробітників Нацполіції та Кам’яницького лісництва. Для повної об’єктивності і встановлення всіх обставин керівництвом Чопського прикордонного загону проводиться службове розслідування.

Varosh,

Фото зі сторінки Ужанського національного природного парку в мережі Фейсбук

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