Ваучер на професійну перепідготовку можуть отримати 7 категорій населення

Ваучер від Центру зайнятості на професійну перепідготовку, підвищення кваліфікації та навчання можуть отримати 7 категорій населення. Ініціативу з ваучерами започаткували ще в 2013 році з метою допомогти та підтримати людей, старших 45 років, щоб вони були більш затребуваними на ринку праці та більш конкурентноспроможними, — пояснила Varosh начальниця Управління реалізації політики зайнятості Закарпатського обласного центру зайнятості Тетяна Дурицька.

— Тепер умови отримання ваучерів на перенавчання дещо змінилися, — наголосила вона. — Сьогодні ця програма охоплює тільки тих людей, які не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Напевно так вирішили тому, що якщо людині треба щось змінити в житті, щоб влаштуватись на роботу, то достатньо буде пройти навчання через службу зайнятості. Тобто людині все одно потрібно звернутися в центр зайнятості, і, не стаючи на облік, пройти навчання.

У переліку спеціальностей, за якими можна пройти навчання — 70 професій, з яких 47 робітничих та 23 спеціальності. Люди, яких у центрі зайнятості зареєстрували як “зареєстрованих безробітних”, можуть пройти навчання та перекваліфікацію уже за направленням служби зайнятості, а не за ваучером.

— У нас є 11 центрів професійно-технічної освіти, вони проліцензовані для навчання за робітничими професіями. 95 професій проліцензовано. Тобто “своїх” безробітних ми навчаємо, тому, напевно, держава і вирішила їх забрати з програми ваучерів.

Щоб отримати ваучер на навчання, людина має мати бодай якусь освіту, крім середньої: або професійно-технічну, або вищу. Ті, які мають закінчену тільки школу, на жаль, скористатися програмою не можуть. Сподіваємось, каже Тетяна Дурицька, що держава дослухається до побажань і піде назустріч цій категорії людей, давши змога їм отримати першу професійну освіту хоч і після 45 років.

Пройти професійне навчання за ваучером тепер можуть 7 категорій населення:

особи старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років. Вони можуть отримати ваучер до настання пенсійного віку (60 років);

звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби) або правоохоронних органів у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я;

звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО;

внутрішньо переміщені особи;

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії росії проти України, після їх звільнення;

люди з інвалідністю за умови відсутності підходящої роботи;

особи, які отримали поранення чи захворювання внаслідок військової агресії.

Останні дві категорії мають мати план реабілітації і якщо нова професія не суперечить їхньому стану здоров’я, то можуть скористатися ваучером.

— Ваучер — це зобов’язання центру зайнятості оплатити навчання людини, — пояснила фахівчиня. — Вартість ваучера залежить від професії, яку обирає людина. Максимальна його вартість складає 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, себто 26 840 гривень. Кожен навчальний заклад розраховує вартість навчання людини. Якщо навчання дорожче, це зазвичай, буває, коли людина перенавчається за вищою освітою, то різницю оплачує людина, або роботодавець, який зацікавлений у новому фахівцю.

Термін дії ваучера — 90 днів, тобто, отримавши ваучер людина впродовж 90 днів має укласти з навчальним закладом договір про проходження навчання. Двічі отримати його не можна.

Varosh

Фото ілюстративне

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