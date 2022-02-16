Varosh долучиться до трансляції концерту пам’яті соліста гурту «Мертвий півень»

17 лютого у Києві відбудеться «Концерт для Міська Барбари», присвячений пам’яті українського музиканта та актора, соліста та одного із засновників гурту «Мертвий півень», який помер восени минулого року.

15 відомих українських гуртів та виконавців заспівають кавери на пісні Міська Барбари й гурту “Мертвий Півень«. У концерті візьмуть участь Святослав Вакарчук, Тарас Чубай, «ТНМК», Каша Сальцова, «ТЕЛЬНЮК: Сестри», Мирослав Кувалдін, Юрко Єфремов, Галина Бреславець, Христина Соловій, «СонСови», Юрій Андрухович, «Bud’more», «Вій», «Мандри», Євген Константінич. Андрій Середа та Сергій Жадан читатимуть поезію. Ведучими заходу будуть Галина Бабій та Юрій Андрухович.

Вхід на концерт — на запрошення, але онлайн-трансляцію можна буде подивитися на Facebook. Varosh долучиться до трансляції концерту пам’яті Барбари.

Один із засновників і вокаліст гурту «Мертвий півень» співак та актор Михайло Барбара помер у віці 49 років 11 жовтня 2021 року в Харкові. Михайла Барбару, уродженця Львова, який переїхав до Харкова, називали одним із засновників українського року. Був також лідером харківського театру «Арабески».

Varosh за інформацією Суспільного