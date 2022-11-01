В Ужгородському замку відкрили «Кабінет першого історика Ужгорода»

З листопада 2022 року містяни та гості зможуть оглянути нову експозицію у Закарпатському краєзнавчому музеї, що розташований в Ужгородському замку. Йдеться про кабінет Кароя Мейсароша, відомого юриста і дослідника історії, який у 1861 році видав монографію «Історія міста Унгвар від найдавніших часів і понині», що стала першим комплексним дослідженням історії міста.

Оригінальний робочий стіл, стілець, окремі меблі та елементи декору переносять у 19 століття – час коли творив науковець. Справжньою родзинкою є старовинний настінний годинник під маркою Ungvár. Оригінальні експонати було відреставровано і надано для демонстрації родиною Панових.

«Завершуючи роботу над «Першою книжкою про Ужгород», яка є роздумами, конспектом і перекладом найстаршої монографії з історії міста авторства Кароя Мейсароша, дізнався, що виникла можливість придбати меблі та предмети обстановки його кабінету. Їх огляд викликав надзвичайні враження – можливість доторкнутися до робочого столу на якому писалася перша історія про наше місто – це неймовірно. Звичайно, всі речі родом з 19 століття, після багаторічної експлуатації, перебували у дуже поганому стані. Ідея їх відновити та передати для експозиції в Замок, щоб до них мали доступ якомога більше людей, виникла миттєво. Більше року пішло на її реалізацію, на щастя все вдалося гарно.

Важливо, що всі відновлювальні роботи здійснили наші ужгородські спеціалісти, які з великою любов’ю взялися за таку справу. Передавати старожитності з приватних колекцій до музеїв є нормальною практикою в Європі. Завдяки співпраці з Закарпатським краєзнавчим музеєм така практика стає нормою і в Ужгороді – для нашої родини це вже другий подібний проект» – коментує подію її ініціатор Ален Панов, кандидат історичних наук, доктор філософії.

Експозиція працюватиме на постійній основі з вільним доступом для усіх відвідувачів музею з 15.00 3 листопада 2022 року. У цей же час автор «Першої книжки про Ужгород» Ален Панов проведе відкриту лекцію на тему: “Деякі акценти в історії міста”.