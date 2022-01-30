В Ужгороді з’явиться кілька платних парковок? 

Зокрема, погоджені облаштування майданчиків для платного паркування на вул. Мукачівській (від площі Шандора Петефі до перехрестя з вул. Станційна, Анкудінова); площі Шандора Петефі; вул. Швабській; вул. Марії Заньковецької (від проспекту Свободи до першого перехрестя, біля магазину «Меблі»); проспекті Свободи (від вул. Марії Заньковецької до площі Богдана Хмельницького); площі Георгія Кірпи.

Про це днями говорили на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту в Ужгородській міській раді.

Також члени комісії підтримали облаштування автобусної зупинки для громадського транспорту на площі Георгія Кірпи біля залізничного вокзалу та схему організації дорожнього руху на площі Шандора Петефі – із забороною паркування на пл. Шандора Петефі перед поворотом на вул. Швабську, для забезпечення руху громадського транспорту.

Незабаром відділ транспорту має надати на чергове засідання комісії пропозиції щодо визначення місць для стоянки таксі на території міста.

Varosh за інформацією Ужгородської міської ради