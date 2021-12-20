В Ужгороді вийшли на пробіжку понад сотні Миколайчиків

Більше сотні учасників долучилися до благодійного забігу до Дня святого Миколая “Пробіжи – допоможи” в Ужгороді. Уже традиційно, цьогоріч вшосте, його провела бігова спільнота Uzhhorod Running Club.

За словами організаторів змагань, у першому забігу “Пробіжи – допоможи” у 2016 році, взяло участь до 50 учасників. Тоді бігове життя в Ужгороді тільки прокидалось, а Uzhhorod Running Club тільки розпочинав свою діяльність. Минулого року участь взяло близько 200 учасників, зібрали та передали на лікування Насті Кузьо більше 24000 грн.

За інформацією організаторів, цього року до благодійного забігу долучилися більше сотні учасників і зібрали 20 тис. грн і 5500 форінтів. Нинішній забіг організували, щоб допомогти маленькій ужгородці Кірі Зайцевій, якій 12 липня 2021 року встановили страшний діагноз: гострий лімфобластний лейкоз.

Учасники могли обрати дві дистанції – 2 кілометри “Я – благодійник” та 6 км – “Я – спортсмен”. Реєстрація на забіг коштувала 200грн.

Мета організаторів – популяризувати біг, а разом з тим і допомогти. “Хочемо, щоб бігли усі!”, – стверджують вони.

Усі внески за участь у забігу, а також інші добровільні пожертвування, організатори передадуть родині Кіри Зайцевої.

Varosh

фото: Сергій Ваганов