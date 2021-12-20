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Новини

В Ужгороді вийшли на пробіжку понад сотні Миколайчиків

20 Грудня 2021 185

Більше сотні учасників долучилися до благодійного забігу до Дня святого Миколая “Пробіжи – допоможи” в Ужгороді.  Уже традиційно, цьогоріч вшосте, його провела бігова спільнота Uzhhorod Running Club.

За словами організаторів змагань, у першому забігу “Пробіжи – допоможи” у 2016 році, взяло участь до 50 учасників. Тоді бігове життя в Ужгороді тільки прокидалось, а Uzhhorod Running Club тільки розпочинав свою діяльність. Минулого року участь взяло близько 200 учасників, зібрали та передали на лікування Насті Кузьо більше 24000 грн.

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За інформацією організаторів, цього року до благодійного забігу долучилися більше сотні учасників і зібрали 20 тис. грн і 5500 форінтів. Нинішній забіг організували, щоб допомогти маленькій ужгородці Кірі Зайцевій, якій 12 липня 2021 року встановили страшний діагноз: гострий лімфобластний лейкоз.

Учасники могли обрати дві дистанції – 2 кілометри “Я – благодійник” та 6 км – “Я – спортсмен”. Реєстрація на забіг коштувала 200грн.

Мета організаторів – популяризувати біг, а разом з тим і допомогти. “Хочемо, щоб бігли усі!”, – стверджують вони.

Усі внески за участь у забігу, а також інші добровільні пожертвування, організатори передадуть родині Кіри Зайцевої.

 

Varosh

фото: Сергій Ваганов

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# uzhhorod running club # забіг до Дня святого Миколая # ужгород

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