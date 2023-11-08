В Ужгороді видали першу книгу про айкідо українською мовою

В Ужгороді видали книгу шведського автора Стефана Стенудда “Принципи айкідо: основні концепції мирного бойового мистецтва”. Випустило її закарпатське обʼєднання “Академія Айкідо Айкікай”.

Допомагали книзі побачити світ також друзі Академії, які свого часу релокувалися до Ужгорода. У книзі автор підходить до цього бойового мистецтва не тільки технічно, але і філософськи, допомагаючи нам розуміти що стоїть за айкідо – яке є набагато більшим, ніж просто набір рухів. Книга може стати корисною не лише для тих, хто практикує айкідо, але і для всіх нас: щоб зрозуміти, як ці принципи можуть допомогти нам жити в сучасній реальності та залишатися більш стабільними, особливо в контексті надмірної інформації та тривожних новин.

— Для нас ця книга стала кроком уперед у популяризації айкідо в Україні та у важливому завданні створення профільного україномовного контенту, – пояснив Varosh Президент Академії Айкідо Айкікай Василь Талапа. – Ми віримо, що вона допоможе багатьом поглянути на світ із нової перспективи та знайти способи трансформації негативних емоцій у продуктивну діяльність.

Як пояснив Василь Талапа, частина коштів, які вдасться зібрати за допомогою книги, піде на допомогу Збройним Силам України:

— Михайло Корозей, тренер із Києва, із перших днів війни віддавався волонтерській роботі, він робить неймовірні справи для підтримки армії. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я запросив Мішу з родиною до себе і ми почали разом займатися волонтерством. Ми замовляли багато необхідних речей для наших військових з-за кордону. Так сталося, що тоді Михайло Рогач перебував в Кошице, і ми разом змогли організувати переправу допомоги через кордон. Зараз Михайло Корозей продовжує волонтерство в Києві. Його роль у видавництві цієї книги також була значущою, і частина зібраних коштів буде використана для допомоги нашому війську, — пояснив президент Академії.

Презентували книгу на семінарі в Ужгороді, на якому був присутній автор. Наклад книги — наразі 200 примірників, замовити її можна у Василя Талапи (+380509314601), або написати повідомлення на сторінці Академії у Фейсбуці.

Стефан Стенудд – інструктор з айкідо, Шихан Айкікай 7 дан, колишній президент Шведської федерації будо та бойових мистецтв і колишній віцеголова Міжнародної федерації айкідо. Крім того, він є автором і художником, а також істориком ідей. Вісім років тому, Стефан Стенудд відвідав Академію Айкідо Айкікай вперше, і з того часу він став підтримувати рух.

Катерина Майборода, для Varosh,

Фото організаторів та Наталії Панькович

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