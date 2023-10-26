Відкриті спортивні тренування для всіх охочих проводять в Ужгороді

Спортивні тренування проходять у рамках соціального проєкту «Активні парки — Ужгород». Заняття відбуваються на двох облаштованих спортивних майданчиках на стадіонах «Авангард» і «Автомобіліст».

У рамках всеукраїнської програми «Активні парки» в різних містах країни свого часу було відкрито низку спортивних майданчиків, обладнаних тренажерами. Кожний із майданчиків має табличку з QR-кодом, за яким можна тренуватися самостійно.

Зважаючи, що більшості людей важко самостійно організувати власне тренування без професійного контролю, координатори програми вирішили проводити відкриті тренування на локаціях із залученням тренерів, розповіла для Varosh координаторка програми «Активні парки – Ужгород», тренерка Мирослава Беца.

«Зараз не кожний, хто хотів би тренуватися, може дозволити собі придбати абонемент у спортзал, адже нині це – доволі затратно. А займатися хоче дуже багато людей, в усякому разі, я на це сподіваюся. Та навіть ті, хто не хочуть, не можуть не розуміти, що займатися фізкультурою, спортом потрібно кожному, адже здоров’я починається з фізичної активності», – розповіла Мирослава Беца.

Програму занять тренери складають так, аби вони були комфортні для всіх вікових категорій. Кажуть: коли батьки приходять із маленькими дітками – це взагалі ідеально, адже в такому разі батьки власним прикладом демонструють дітям користь спорту.

Тренування відбуваються в різні дні, 6 разів на тиждень. Одне заняття триває близько години.

На тренування просять приходити у зручному спортивному одязі, з собою треба мати пляшку з водою.

Всю інформацію та анонси щодо тренувань можна переглядати на тематичних сторінках проєкту «Активні парки – Ужгород» у соцмережах.

Varosh,

Фото зі сторінки “Активні парки – Ужгород”

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