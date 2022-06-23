В Ужгороді погодили ремонти доріг на близько 100 вулицях

В Ужгороді тривають поточні ремонти доріг – працюють на вулицях М.Грушевського та Університетській.

В департаменті міської інфраструктури Ужгородської міськради сказали: заплановано відремонтувати покриття – асфальтне та з бруківки – на понад двох десятках вулиць та площ міста.

Заступниця директора департаменту міської інфраструктури Олександра Турянчик пояснила: «Це поточні ремонти шляхової мережі міста Ужгород. Погоджено в області, що на території Ужгорода буде проведено поточні ремонти на близько 100 вулицях. На 20 вулицях ремонти вже тривають»

Вона сказала також: ремонт тротуарів у місті наразі не передбачено. «Військовий стан і в місті заборонено проведення видатків на даний вид робіт», — додала чиновниця.

Varosh

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