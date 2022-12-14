В Ужгороді на площі Петефі почали встановлювати головну ялинку міста

Після тривалих роздумів Ужгородська міська рада таки прийняла рішення про встановлення новорічної ялинки. В міськраді пояснили своє рішення тим, що в ці дні свята потребують діти:

“Діти, а зараз ідеться не тільки про маленьких ужгородців, а й про багатьох дітей, які переїхали до обласного центру Закарпаття у зв’язку з повномасштабною агресією росії, повинні мати свято, позитивні емоції для них сьогодні дуже важливі”.

Встановлюють її, як і минулого року, на площі Петефі. Це штучна ялинка, яку місто придбало торік. Для підсвічення ялинки у певні години та дні, задля економії електроенергії, придбають інверторний генератор – за кошти благодійників.

Із міського бюджету на роботи зі встановлення ялинки жодних коштів не витрачатимуть, — кажуть у раді. Масових розважальних новорічних заходів, як у попередні роки, в місті не буде.

Нагадаємо, 18-метрову штучну ялинку, сосну, місто купило торік через відкриті торги, вартість її — 852 тисячі гривень.

Varosh

Фото архівне, Ужгородської міської ради

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