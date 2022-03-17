В Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, постраждалим від війни

За тиждень з моменту запуску проєкту «Мамо, я бачу війну» зібрано понад 3000 малюнків про російську агресію в Україні. З тисяч дитячих малюнків планують зробити маніфест колаж, що буде виставлений на благодійному аукціоні на NFT маркетплейсі. Кошти від нього будуть перераховані у фонд для допомоги дітям, які постраждали від війни.

Проєкт «Мамо, я бачу війну» створений, щоб показати всьому світу, як українські діти переживають напад Росії на свою країну. У межах першого етапу проєкту збирають малюнки дітей про війну та мир в Україні. Вже зібрано понад 3000 малюнків, збір робіт продовжується. З цих малюнків створять найбільший у світі маніфест-колаж, який продадуть на NFT-аукціоні. Отримані кошти передадуть у фонд допомоги дітям, які постраждали від війни.

Проєкт “Мамо, я бачу війну” реалізовується ГО “Лабораторія первинного розміщення токенів. Україна”, Українським фондом стартапів, агенцією публічних комунікацій Perfect PR, ГО “Меморіал імені Василя Стуса”, Навчально-науковим інститутом права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Учасники проєкту створюють благодійний фонд, який надаватиме допомогу дітям, які постраждали від війни. Ініціатори проєкту закликають долучатись представників креативного та цифрового секторів України, стартап компанії, представників венчурних компаній та інвестиційних фондів.

Команда проєкту «Мамо, я бачу війну» просить батьків в Україні та всьому світі: сфотографувати малюнок дитини присвячений темі війни й миру в країні та надіслати:

– заповнивши гугл форму

http://form.momiseewar.com/ua UA

http://form.momiseewar.com/eng ENG

– використавши Telegram чат-бот

http://t.me/momiseewar_bot

Вказувати потрібно ім’я автора/авторки, вік, місто та, за бажанням, коментар до малюнка.

Офіційні майданчики проєкту: сайт, Facebook, Telegram, Instagram та Twitter.

Контакти press@momiseewar.com

Varosh