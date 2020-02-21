В Україні висадять понад мільйон дерев за добу

20 березня в Україні планують висадити понад мільйон дерев. І це за добу!

Йдеться про акцію всеукраїнського екологічного проєкту «Озеленення України». Організатори — бізнесклуб України «CEO Club Ukraine» та Національний проєкт «Книга рекордів України».

«На Економічному форумі у Давосі оголосили про ініціативу з висадки одного трильйону дерев до 2030 року. Поки інші тільки планують – ми діємо. Тому запрошую кожного українця вже зараз долучитися до всеукраїнського проєкту «Озеленення України». І разом з нами 20 березня 2020 року взяти участь у висадженні одного мільйона дерев в Україні, яке пройде в рамках глобальної ініціативи з висадження 100 мільйонів дерев у всьому світі», — зазначив під час пресконференції засновник бізнесклубу Сергій Гайдайчук.

Долучитися до акції «1 000 000 дерев за 24 години» можуть усі охочі і вже тепер. Для цього заповніть анкету учасника на сторінці проєкту – greeningua.org

Організатори передбачили п’ять форм участі у висадженні дерев: в якості волонтерів, співорганізаторів, партнерів, інформаційних партнерів та Еко-Амбасадорів. Тому кожен зможе обрати щось відповідне для себе.

Varosh

Фото: enterprise