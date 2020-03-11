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В Україні планують ввести карантин через коронавірус з 12 березня до 3 квітня

11 Березня 2020 298

Вікторія Сюмар, народна депутатка від фракції “Європейська солідарність”, сьогодні, 11 березня, написала у фейсбуці, що Уряд вводить в Україні карантин через розповсюдження коронавірусу.

Вона повідомляє деталі.

Карантин триватиме від завтра, 12 березня, до 3 квітня, три тижні.

Карантин передбачає:

«Також буде закрита більша частина КПП. З 219 лишиться 49. Прем’єр каже, що там обладнані місця для карантину», — додає депутатка.

За її словами, Уряд виділив 100 млн гривень на закупівлю товарів індивідуального захисту у приватних внутрішніх компаній.

Інформація постійно оновлюється.


Varosh

 

 

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# карантин # коронавірус # коронавірус в Україні

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