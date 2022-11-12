В Україні побільшало тих, хто готовий жертвувати життя заради України

В Україні збільшилася частка хто готовий пожертвувати своїм життям і здоров’ям заради України, або приєднуючись до збройних сил або борючись в тилу, добровольчих формувань. Такі результати дослідження, яке проводилося 21-27 жовтня Фондом «Демократичні ініціативи ім.Ілька Кучеріва”, навів під час форуму Re:Open Zakarpattia 2022 Петро Бурковський, аналітик фонду.

«Змінилося відношення, але частка залишилася та сама – 22 %.Феноменальна цифра як для країни, що перебуває в агресії. Зросла частка з 25 до 30 % тих, хто надавав посильну військову допомогу: грошима, в якості донорів, тощо. Західним партнерам уже повідомили ці цифри, аби показати – українська громада настільки консолідована, що буде боротися до кінця. Питання не в територіях, а в людях, які чекають на звільнення. Перше опитування, за словами експерта, проводили з 1 до 10 лютого 2022 року. Друге 21-27 жовтня у Запоріжжі та Миколаєві. Запитували також: «Росія зосереджує війська, готується до нападу. Якщо буде вторгнення, що будете робити?. Запитання: «Яку роль ви бачите у відсічі російської агресії» Що ми бачимо? Залишилася сталою кількість людей, попри те, що 5 % сказали, що вони вже служать у силах оборони (ЗСУ, поліція, СБУ, національна гвардія, добровольчі територіальні батальйони)», – розповів Петро Бурковський.

Він також розповів, що у серпні-вересні цього року фонд провів складне і дуже цікаве дослідження у Миколаєві.

«Це місто, яке від початку березня і до вчора перебувало під постійним російським тиском: було в облозі, щоденно обстрілювалося. Поставили таке запитання: «Чи вважають вони, що ЗСУ найближчі місяці звільнять Херсон» мешканцям, які залишилися проживати там. Результати за 24 серпня-12 вересня. Очевидно миколаївці щось знали. 62 % сказали, що цілком можливо. Четверть відповіли – скоріше так. Скептиків була абсолютна меншість. Це говорить про єдність, стійкість. Люди об’єднані вірою в перемогу. Віра є вища за етнічну, конфесійну належність, попри те, яку мову вважають рідною, якого віку, статі», – розповів Петро Бурковський.

За словами експерта, ще до початку активної операції на Херсонщині, яка почалася 31 серпня, люди вже бачили зміни. Миколаїв – база для українського угрупування військ на півдні. Під тиском українських військ росіяни пішли. Певною мірою це сталося тому, що громадяни в Миколаївській області брали безпосередню участь в цій операції.

Експерти планують до кінця року провести також дослідження на Закарпатті, адже за словами Петра Бурковського, після переїзду такої кількості людей (за неофіційними даними кількість населення зросли на третину) дуже цікаво подивитися, до чого такий феномен призведе.

Ужгородський прес клуб

Фото Наталії Радченко