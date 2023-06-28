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Новини

В селі Довге на Закарпатті відновили репетиції славнозвісного хору “Боржава”

28 Червня 2023 3

В селі Довге, на Іршавщині, відновив роботу Довжанський народний хор “Боржава”. “На другу репетицію хору “Боржава” людей прийшло у три рази більше, ніж на першу”, — написав письменник Василь Кузана своїй сторінці у Фейсбуці.

— Це знаменитий закарпатський хор “Боржава”, який створив і ним керував Михайло Машкін, — пояснив він Varosh. — Той Михайло Машкін, який написав неофіційний гімн Закарпаття “Верховино, мати моя”. Хор був створений у 50-х роках минулого століття і проіснував більше 30 років. Колектив розпався, тому що не мав підтримки.

Підтримуваний Довжанським лісозаводом, колектив їздив на гастролі ледь не по цілому світу. Це був аматорський колектив, у якому співали працівники лісозаводу і селяни.

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За словами Василя Кузана, це не перша спроба відновити хор, попередні спроби не мали успіху, тому що колектив тоді не мав підтримки, не їздив на гастролі, що дуже важливо для колективу.

— Тепер директором центру дозвілля і культури стала Наталя Митчук, я директор публічної бібліотеки і ми вирішили відновити хор. Велику підтримку ми отримали від сільського голови нашого, Віктора Симканича — він не тільки підтримав ідею відновлення хору, він сам і співає у “Боржаві”. За музичну частину взялася Тетяна Гецко, вона музикант з нашої школи мистецтв. Було всього тільки дві репетиції, але той прогрес, емоційна складова, той факт, що співає і сільський голова ставлять таку планку, що люди тягнуться, хочуть співати.

Хор вже ділиться на чотири голоси і за прогнозами Василя Кузана, з часом може відновити і свою хореографічну складову.

Нині на репетиції приходить також і чоловік, який колись танцював у “Боржаві”.

Varosh,

Фото зі сторінки Василя Кузана

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# Боржава # сільський хор # співи # хор

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