В об’єктив фотографа Богдана Х можна потрапити на вулицях Ужгорода

Фотограф Богдан Ікс, як він побажав назватися, зайнявся вуличним фото відносно недавно і через бажання вдосконалити свій фах. В його об’єктив на вулицях Ужгорода потрапляють молоді та статечні пари, діти, дівчата та хлопці в моменти радісної зустрічі чи глибокої задуми. Репортажна фотографія особлива тим, що даєможливість вловити емоцію чи миттєву подію, — каже чоловік.

— Щось подібне є і в стріт-фотографії і це спонукає кожного разу шукати нових цікавих людей, нові моменти. Впасти в око може будь-хто: дитинка, яка сміється, дівчина, яка чекає хлопця на зупинці — будь-хто, — каже Богдан Х.

Після серії кадрів чоловік далеко не завжди підходить до людини, аби показати її в кадрі. Каже: не завжди є на це можливість, час, а іноді просто не можна порушувати ауру моменту, зафіксованого в кадрі. Все ситуативно.

— Про це є багато суперечок — втручатися в момент чи не втручатися — і одним із аргументів є прагнення не вриватися в особистий простір людини. Бо як тільки ти порушуєш цей момент, або стаєш його частиною, момент уже зміщується і стає інакшим, — каже Богдан Х. — Це видно навіть на деяких моїх відео: як людина змінюється,побачивши, що я її фотографую. Одразу її емоції змінюються і момент, який я фіксував на фото, зникає.

— Фотографувати людей у громадських місцях цілком допустимо і цілком етично. Трапляється інший момент — що людина побачила себе в кадрі на моїй сторінці в Instagram і просить видалити фото, бо не хоче, щоб фото чи відео з нею було в мережі з певних причин. Тоді я видаляю його і ми, вибачившись один перед одним, без жодних претензій розходимось.

Фотографувати людей на вулицях Ужгорода Богдан Х почав з початку літа. Каже, почав робити це, аби більше практикуватися в фотографуванні. Тож, як тільки з’явилась технічна можливість, він вмикає відеозапис на телефоні, закріпленого на рівні грудей, і записує процес фотографування.

Varosh,

Фото надані Богданом Х

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