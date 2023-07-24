В Каєзнавчому музеї відкриють ще один, маловідомий вхід до Ужгородського замку

Маловідому частину території фортеці Ужгородського замку, з північної сторони, планують незабаром відкрити в Краєзнавчому музеї ім.Т.Легоцького. Над цим замурованим входом видно датування — 1653, — йдеться на сторінці закладу у Фейсбуці.

— Оригінальне датування вказує на рік завершення перебудови замку, коли було створено мури, — пояснила Varosh директорка музею Ольга Шумовська. — Поки у зв’язку війною в нас чітких дат відкриття п’ятого кілевидного бастіону нема, це залежить від фінансової спроможності і виготовлення певної документації та реставраційних робіт. Поки що ми його будемо розчищати, щоб цей прохід був безпечний.

Зі слів Ольги Шумовської, локація наразі потребує археологічних досліджень, там поки що заросла територія. П’ятий кілевидний бастіон не використовується з часів духовної семінарії, яка тут була з 1775 року і в ньому не було потреби, тому що з північного боку дуже круте урвище.

— Колись це було студентське приміщення і зараз ми думаємо, як би його можна відкрити і відреставрувати. Можливо поставимо тимчасову решітку, щоб люди могли бачити гарний краєвид. Потім поетапно зробимо можливість виходити на цей бастіон, — сказала директорка замку.

Загалом, як розповіла Ольга Шумовська, у замку таких прихованих цікавинок чимало: це і підземні ходи, і підвали, які потребують подальшого вивчення, і горище з неймовірним краєвидом.

Varosh,

Фото зі сторінки Краєзнавчого музею у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.