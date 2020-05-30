В Хусті запрацює інтерактивний театр під відкритим небом

Цікава туристична атракція з’явиться в Хусті найближчим часом. Інтерактивне театралізоване дійство під відкритим небом готує Закарпатський обласний театр драми та комедії. Разом з професійними акторами глядачі зможуть взяти участь у виставі та потрапити в історичне минуле регіону. Підсилити реалістичний ефект допоможуть костюми та локації – Хустський замок, живописні панорамні галявини з виглядом на річку Тису, смарагдові гори та навколишні населені пункти.

Дебютуватиме проєкт 7 червня з п’єси в реальному часі «Легенда про Пинтю Велета». Це містична феєрія за твором О.Гавроша. Глядачі перенесуться у стародавні часи, коли в Марамороських лісах діяли опришки. Не обійдеться й без романтики – учасники дійства допомагатимуть Пинті Капітану завоювати свою кохану, доньку графа Естергазі Ілону. Словом, видовище обіцяє бути цікавим та незабутнім.

Така ініціатива, – вважають організатори, – стане хорошим поштовхом для розвитку культури і туризму у місті Хуст. Адже окрім місцевих жителів, у виставах зможуть брати участь гості краю. Окремі події індивідуально можна буде влаштовувати для тімбілдінгів, які зараз дуже затребувані в Україні та Європі.

Це новий унікальний досвід, адже гра на відкритому повітрі додає вражаючу реалістичність театральному твору та дозволяє акторам і глядачам краще занурюватися в атмосферу гри, – кажуть актори.

Контактна особа щодо співпраці: 0979921226, Кароліна Карпиш, головна адміністраторка театру.

Varosh